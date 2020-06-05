Гендиректора Российской венчурной компании отправили под домашний арест 

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе суда.

Теперь до 21 июля топ-менеджер, который не признает свою вину, должен будет оставаться в своей квартире в центре Москвы. Судья запретил ему общаться с другими фигурантами дела, пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Повалко задержали накануне, за день до этого правоохранители пришли с обысками в офис компании. По словам его адвоката Георгия Антонова, претензии силовиков вызвало то, что Повалко вовремя не взыскал долг с дочерней компании РВК.

«Компания выдала заем дочерней структуре для покупки акций — 5 миллионов долларов. Компания два отдала, а три осталась еще должна, срок исполнения сделки — 2022 год. Его обвиняют в том, что он должен был принять меры для скорейшего возвращения долга. Как можно признать вину, если срок исполнения — 2022 год?», — рассказал он агентству РИА Новости.

Во время обысков следователей особенно интересовал «исторический» портфель компании и сделки, совершенные в период с 2012 по 2016 год. Как рассказали в РВК, силовики изучают сделку по реинвестированию части вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. денег в американскую компанию Alion Energy.