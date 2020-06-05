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№ 58 от 5 июня 2020

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Гендиректора Российской венчурной компании отправили под домашний арест 

Общество5

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Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе суда.

Теперь до 21 июля топ-менеджер, который не признает свою вину, должен будет оставаться в своей квартире в центре Москвы. Судья запретил ему общаться с другими фигурантами дела, пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Повалко задержали накануне, за день до этого правоохранители пришли с обысками в офис компании. По словам его адвоката Георгия Антонова, претензии силовиков вызвало то, что Повалко вовремя не взыскал долг с дочерней компании РВК.

«Компания выдала заем дочерней структуре для покупки акций — 5 миллионов долларов. Компания два отдала, а три осталась еще должна, срок исполнения сделки — 2022 год. Его обвиняют в том, что он должен был принять меры для скорейшего возвращения долга. Как можно признать вину, если срок исполнения — 2022 год?», — рассказал он агентству РИА Новости.

Во время обысков следователей особенно интересовал «исторический» портфель компании и сделки, совершенные в период с 2012 по 2016 год. Как рассказали в РВК, силовики изучают сделку по реинвестированию части вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. денег в американскую компанию Alion Energy.

Теги:
sn, госкомпании, домашний арест, обыски

Прокуратура проверит Delivery Club после конфликта с курьерами. Ранее они устроили забастовку из-за условий труда

Общество234

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Столичная прокуратура начала проверку соблюдения трудовых прав курьеров компании Delivery Club, которая занимается доставкой еды на дом. Об этом со ссылкой на надзорное ведомство и источники сообщает Интерфакс.

Проверку прокуратура решила провести после того, как курьеры пожаловались на необоснованные штрафы, которые на них накладывает компания. Кроме того, работников не устроили нововведения, предложенные Delivery Club якобы для оптимизации процесса доставки.

По словам работников, недавно компания увеличила зоны доставки, в результате чего курьер должен был преодолевать большие расстояния пешком за определенное время. Если не успевал, то его ждал штраф. Кроме того, появилась система автоматического распределения заказов и работник не мог отказаться от заказа, который ему сложно было доставить. Порой число штрафов в месяц превышало заработок курьеров, и многим приходилось работать в минус. Сотрудники рассказали, что недовольным работникам блокировали учетные записи.

«Они начали штрафовать просто за все, что есть. Не принял заказ — штраф, опоздал — штраф», — сообщил телеканалу «360» бывший работник компании Антон Бабаев, которого уволили после создания чата для обсуждения общих проблем.

Курьеры решили устроить забастовку: как сообщает телеканал, один из сотрудников предложил «дружно в предпочтениях поставить выходной на пятницу и посмотреть на реакцию». Сегодня, судя по трансляции телеканала «360», несколько десятков человек в знак протеста собрались в Хорошево-Мневниках.

Сервис доставки еды пообещал разобраться в ситуации. Там заявили, что нововведения — это эксперимент, а недовольство курьеров вызвано тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров. По словам представителей компании, этот тестовый период уже закончился. Также они пообещали больше не наказывать курьеров и отменить уже назначенные штрафы.

Теги:
sn, прокуратура, штрафы, курьеры
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