Прокуратура проверит Delivery Club после конфликта с курьерами. Ранее они устроили забастовку из-за условий труда

Столичная прокуратура начала проверку соблюдения трудовых прав курьеров компании Delivery Club, которая занимается доставкой еды на дом. Об этом со ссылкой на надзорное ведомство и источники сообщает Интерфакс.

Проверку прокуратура решила провести после того, как курьеры пожаловались на необоснованные штрафы, которые на них накладывает компания. Кроме того, работников не устроили нововведения, предложенные Delivery Club якобы для оптимизации процесса доставки.

По словам работников, недавно компания увеличила зоны доставки, в результате чего курьер должен был преодолевать большие расстояния пешком за определенное время. Если не успевал, то его ждал штраф. Кроме того, появилась система автоматического распределения заказов и работник не мог отказаться от заказа, который ему сложно было доставить. Порой число штрафов в месяц превышало заработок курьеров, и многим приходилось работать в минус. Сотрудники рассказали, что недовольным работникам блокировали учетные записи.

«Они начали штрафовать просто за все, что есть. Не принял заказ — штраф, опоздал — штраф», — сообщил телеканалу «360» бывший работник компании Антон Бабаев, которого уволили после создания чата для обсуждения общих проблем.

Курьеры решили устроить забастовку: как сообщает телеканал, один из сотрудников предложил «дружно в предпочтениях поставить выходной на пятницу и посмотреть на реакцию». Сегодня, судя по трансляции телеканала «360», несколько десятков человек в знак протеста собрались в Хорошево-Мневниках.

Сервис доставки еды пообещал разобраться в ситуации. Там заявили, что нововведения — это эксперимент, а недовольство курьеров вызвано тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров. По словам представителей компании, этот тестовый период уже закончился. Также они пообещали больше не наказывать курьеров и отменить уже назначенные штрафы.