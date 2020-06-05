У здания МВД на Петровке начались задержания

В Москве у здания управления МВД на Петровке задержали активиста Виктора Немытова, вставшего в одиночный пикет. Об этом «Новой газете» сообщила муниципальный депутат Елена Филина.

Немытов у МВД на Петровке. Фото: телеграм-канал «Метропикет»

Когда активист только встал в одиночный пикет, его задерживать не стали. Полицейские у него проверили документы, отмечает телеграм-канал «Метропикет». Немытов простоял с плакатом десять минут, пишет «Медуза». К нему в Тверское ОВД выехал адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов.

Позже задержали активистку Александру Попову в медицинской маске с надписью «Свобода слова», а также автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, пишет «МБХ медиа». Они в пикет не вставали.

обновление 18:46 Активиста Игоря Сафонова тоже задержали. Корреспондентке Sota.Vision Анастасии Кашкиной выписали штраф на 500 рублей за выход на проезжую часть. Через несколько минут задержали также журналиста Петра Рузавина.

Петр Рузавин. Фото: «МБХ медиа»

В Петербурге тоже проходят одиночные пикеты. Там задержали муниципального депутата Илью Алексеева и активиста Антона Тебина.

За одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел, Тверской районный суд приговорил Немытова к 15 суткам ареста. Позже Мосгорсуд изменил это решение на штраф, переквалифицировав статью о нарушении проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) на невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП).

С одиночным пикетом в поддержку Воронцова выходил также спецкор «Новой газеты» Илья Азар. Его тоже сначала приговорили к аресту на 15 суток, но сегодня Мосгорсуд сократил срок до десяти суток.

После ареста Азара и Немытова на Петровке проходили одиночные пикеты, на них за все время были задержаны несколько десятков человек. Активистов Дениса Петрова и Константина Фокина впоследствии за участие в них тоже арестовали.