Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 58 от 5 июня 2020

Читать номер

В Петербурге расформировали избирком, не передавший мандаты победившим кандидатам в мундепы

Общество5

5
 

Суд в Петербурге удовлетворил иск избирательной комиссии города о расформировании избиркома муниципального образования Новоизмайловское. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Избирком должен был пересмотреть итоги прошлогодних муниципальных выборов и дать мандаты шестерым оппозиционным и независимым кандидатам по решению суда, рассказывала «Фонтанка». Впоследствии комиссия признала результаты недействительными на двух участках, но не посчитала кандидатов избранными. 

Иск подавал также кандидат в совет «Новоизмайловского» Максим Петров. Он говорил «Коммерсанту», что суд также обязал комиссию в течение пяти дней выдать мандаты шести кандидатам. Газета уточняет, что их не включили в совет, как как члены избиркома поменяли протоколы, но заявили, что в тексте решения суда не сказано о передаче мандатов. 

Теги:
выборы, суды, петербург, em

В Подмосковье силовики провели обыски у «Свидетелей Иеговы» и увезли на допрос пятерых человек, включая ребенка

Общество20

20
 

В Одинцовском районе Подмосковья сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах пяти последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России). Об этом сообщается на сайте «Свидетели Иеговы в России».

В шесть часов утра десять силовиков ворвались в квартиру одного из последователей организации Сергея Оганяна. Мужчине объяснили, что против него возбуждено уголовное дело об участии в экстремистской организации (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК). В ходе обыска правоохранители забрали мобильные телефоны, банковские карты и даже поздравительные открытки, после чего увезли хозяина дома в отделение. Там его задержали на 72 часа.

Параллельно с этим оперативные действия проходили еще в четырех домах верующих, в ходе которых следователи изъяли компьютеры, несколько экземпляров Библии и фотоальбомы. В одном из домов жила несовершеннолетняя девочка, которой силовики задавали провокационные вопросы о ее вере в Бога. После обысков пятерых человек, среди которых ребенок, увезли на допрос в главное управление СК по Подмосковью.

В сентябре прошлого года в Подмосковье на шестерых последователей этого религиозного течения из Чехова и Подольска также возбудили уголовные дела. Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, некоторые получили реальные сроки.

Теги:
sn, Подмосковье , обыски, свидетели иеговы
Больше интересного в вашей ленте
Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке
Вы будете видеть меньше такого
7 популярных сливочных масел без пальмового масла и трансжиров
Вы будете видеть меньше такого
Сгорели на работе: Актеры, которые так сильно вжились в роль, что не смогли прийти в себя
Вы будете видеть меньше такого
Вильфанд пообещал «сумасшедшую» жару на следующей неделе в Москве
Вы будете видеть меньше такого
Жена взяла шпаклевку, клей ПВА, растительное масло и половину запасов туалетной бумаги. Рассказываю, что у нее…
Вы будете видеть меньше такого
Знаменитый французский Сахарный пирог который обожают все французы видео-рецепт👍🎞
Вы будете видеть меньше такого
Почему раньше в деревнях не было ни деревца, ни травинки
Вы будете видеть меньше такого
Как Олег Вещий потерпел фиаско от венгерской конницы Альмоша, и какой неприятностью это обернулось для русских городов
Вы будете видеть меньше такого
Кот спрятался от ветеринара в куртке хозяина и стал звездой Сети
Вы будете видеть меньше такого
Не спешите выбрасывать старые шины. Показываю, что я сделал
Вы будете видеть меньше такого
Эдите Пьехе 82 года: как выглядит певица без парика и макияжа и как выглядела в молодости
Вы будете видеть меньше такого
Стоматологи предлагают выращивать новые зубы за девять недель
Вы будете видеть меньше такого
Лучше любой Европы - западная Беларусь
Вы будете видеть меньше такого
Самый простой и модный комплект лета 2020
Вы будете видеть меньше такого
Можно ли будет улететь из России в Таджикистан: ответы ведомств
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядит самая дешевая квартира в Москве, которую сдают за 12 тыс. руб. в месяц
Вы будете видеть меньше такого
Что делать, если клубника буйно цветет, а ягод нет
Вы будете видеть меньше такого
Сегодня педагоги заполняют только два документа ежедневно – Минобразования
Вы будете видеть меньше такого
Три черты российских квартир, делающие их менее уютными. Мнение шведки
Вы будете видеть меньше такого
Обвал экономики Украины ускорился втрое за месяц
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera