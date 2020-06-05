В Петербурге расформировали избирком, не передавший мандаты победившим кандидатам в мундепы

В Одинцовском районе Подмосковья сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах пяти последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России). Об этом сообщается на сайте «Свидетели Иеговы в России».

В шесть часов утра десять силовиков ворвались в квартиру одного из последователей организации Сергея Оганяна. Мужчине объяснили, что против него возбуждено уголовное дело об участии в экстремистской организации (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК). В ходе обыска правоохранители забрали мобильные телефоны, банковские карты и даже поздравительные открытки, после чего увезли хозяина дома в отделение. Там его задержали на 72 часа.

Параллельно с этим оперативные действия проходили еще в четырех домах верующих, в ходе которых следователи изъяли компьютеры, несколько экземпляров Библии и фотоальбомы. В одном из домов жила несовершеннолетняя девочка, которой силовики задавали провокационные вопросы о ее вере в Бога. После обысков пятерых человек, среди которых ребенок, увезли на допрос в главное управление СК по Подмосковью.

В сентябре прошлого года в Подмосковье на шестерых последователей этого религиозного течения из Чехова и Подольска также возбудили уголовные дела. Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, некоторые получили реальные сроки.