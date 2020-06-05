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№ 58 от 5 июня 2020

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Роскомнадзор решил не составлять протокол на телеканал ТВК за сюжет о сжигающих коронавирус в ведре «Отрядах Путина»

Общество3

Мария ЕфимоваКорреспондент

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Енисейское управление Роскомнадзора отказалось от своих претензий к телеканалу ТВК по закону о распространении фейковых новостей (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом «Новой газете» рассказал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Владимир Васин. 

Сначала ТВК и защитнику прислали уведомление о составлении протокола, но его переносили из-за пандемии. Позавчера телеканал и сторону защиты попросили предоставить письменную позицию, что они и сделали. Сегодня же пришло уведомление о том, что Роскомнадзор после проверки решил не составлять протокол на ТВК. 

Ведомство в конце апреля потребовало от телеканала удалить ролик о том, как кубанские пенсионерки из движения «Отряды Путина», отрицая существование коронавируса 2019-nCoV, сжигают его изображения в алюминиевом ведре. Статья КоАП о распространении фейков предполагает штрафы для юрлиц размером до 500 тысяч рублей.

Теги:
административный протокол, сми, роскомнадзор

Русфонд попросил Мишустина подключить НКО к строительству федерального регистра доноров костного мозга

Общество10

Елизавета Кирпановакорреспондент

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Президент Русфонда Лев Амбиндер. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Президент Русфонда Лев Амбиндер обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить Национальный регистр доноров костного мозга (РДКМ) им. Васи Перевощикова в программу по строительству Федерального регистра. Открытое письмо опубликовано на сайте благотворительной организации.

«Исключение Национального РДКМ из плана создания новой, по существу, отрасли здравоохранения — это, на наш взгляд, не по-хозяйски. Оно противоречит принятому руководством страны курсу на облегчение доступа НКО к государственному финансированию и уж никак не отвечает задачам выхода из пандемического кризиса», — заявил Амбиндер.

Президент Русфонда напомнил, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин поручил Минздраву интегрировать в Националный РДКМ в трансплантационную сеть государственных медклиник. В итоге, подключились только семь медучреждений из 14.

«При этом сохраняются большие закупки трансплантатов за рубежом. Расплачиваются за этот импорт семьи пациентов и благотворительные фонды, — добавляет Амбиндер. — Так, крупнейшие трансплантационные центры, НИИ имени Горбачевой и НМИЦ гематологии, в 2019 году пересадили 60 импортных трансплантатов.

Пациентам они обошлись в 90 млн руб. Оба центра не подключились к донорской базе Национального РДКМ, оба строят свои регистры».

В апреле «Новая газета» направила запрос в НМИЦ гематологии и НИИ имени Горбачевой с просьбой прокомментировать отказ в подключении к базе Русфонда. Медучреждения проигнорировали наши вопросы.

Напомним, сейчас в России с населением в 144 млн человек насчитывается около 134 тысяч потенциальных доноров. Для сравнения: в немецкой базе ZKRD, в которой чаще всего ищут доноров для российских пациентов, больных раком крови, около 9 млн на 83 млн человек населения.

В России нет единого отечественного регистра доноров костного мозга. Самая крупная база  доноров, строящаяся уже 11 лет, у кировской «Росплазмы» — 45 тысяч человек. На втором месте — Национальный РДКМ, который строит Русфонд. В нем 37 тысяч потенциальных доноров, рекрутированных за два года.

Стоимость включения одного донора в Национальный РДКМ стоит 9,6 тысячи рублей, а в государственные базы — 27,6 тысячи рублей. Именно поэтому, по мнению Амбиндера, Национальный РДКМ в качестве одного из исполнителей ускорит и удешевит создание Федерального регистра.

Костный мозг — важнейший орган кроветворной системы, который отвечает за создание новых клеток крови взамен отмирающих. У больных лейкозом, или раком крови, этот орган не работает. Вылечить костный мозг нельзя, но его можно заменить на здоровый от донора.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ежегодно в трансплантации костного мозга нуждаются 4200 взрослых и 900 детей. Сотрудники благотворительных фондов говорят, что нуждающихся больше: 6–10 тысяч взрослых и 1–2 тысячи детей.

Теги:
онкобольные, русфонд, донорство, ek
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