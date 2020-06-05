Чехия решила выслать двух российских дипломатов после скандала с «подготовкой покушения» на местных политиков

Власти Чехии объявили двух сотрудников российского посольства в Праге персонами нон грата и решили выслать их из страны. Об этом пишет Seznam Zpravy.

Причиной такого решения стали подозрения россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сообщение о подготовке покушения оказались дезинформацией, вину за распространение которой несут сотрудники российского посольства в Праге, имена которых он не назвал.

Работники диппредставительства России, как утверждает Бабиш, дезинформировали чешские спецслужбы. Причиной произошедшего он назвал «внутреннюю борьбу между сотрудниками российского посольства».

обновлено 15:34 В Россотрудничестве заявили, что высылаемые Чехией россияне — сотрудники ведомства. Это и. о. главы представительства в стране Андрей Кончаков и сотрудник Игорь Рыбаков.

Член Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что произошедшее ухудшит отношения двух стран. Посольство России назвало высылку сотрудников «сфабрикованной провокацией». «Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения», — считает диппредставительство.

Об истории с якобы готовящимися покушениями на чешских политиков стало известно в апреле. Чешские издания писали, что яд, помимо мэра Праги Зденека Гржиба, давшего площади у российского посольства имя оппозиционера Бориса Немцова, предназначался и главе района города Ондржею Коларжу, где в начале апреля снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. СМИ утверждали, что его якобы мог перевозить Кончаков. Российская сторона все обвинения отрицала.