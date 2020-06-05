Глава «Норникеля» Потанин пообещал оплатить ликвидацию аварии в Норильске за счет компании. На это потребуется 10 миллиардов рублей

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин пообещал полностью ликвидировать последствия разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске за счет компании. Об этом предприниматель заявил на совещании по экологии, которое проводит президент Владимир Путин.

Так выглядит река Амбарная после разлива нефтепродуктов. Фото: Greenpeace

По оценкам Потанина, на это потребуется около порядка 10 миллиардов рублей. «Ни одного рубля бюджетных средств на это не пойдет», — заявил бизнесмен. Он отметил, что многие энергетические компании предложили «Норникелю» свою помощь. Сегодня Потанин впервые прокомментировал произошедшую на предприятии аварию. Сразу после его выступления на совещании с Путиным, упавшие после происшествия акции компании «Норникель» отыграли свои позиции.

В ходе совещания глава государства отметил, что аварии можно было бы избежать, если бы руководство компании вовремя распорядилось о замене резервуара, в котором образовалась течь. «Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании», — заявил российский лидер.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в «Норникель», произошла разгерметизация резервуара. В результате разлилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в водоемы и почву. По словам министра МЧС, сейчас площадь разлива удалось локализовать. Топливо будут собирать с поверхности и закачивать в емкости по 250 тонн, а аывозить их, по замыслу руководства компании, в том числе будут на санях.

Сегодняшнее совещание с президентом было приурочено ко Дню эколога, который отмечается в России 5 июня. На встрече, которая прошла в формате видеоконференции, также присутствовали зоозащитники, представители российских экологических организаций и волонтеры.