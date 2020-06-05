Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
Глава «Норникеля» Потанин пообещал оплатить ликвидацию аварии в Норильске за счет компании. На это потребуется 10 миллиардов рублей
Глава компании «Норникель» Владимир Потанин пообещал полностью ликвидировать последствия разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске за счет компании. Об этом предприниматель заявил на совещании по экологии, которое проводит президент Владимир Путин.
По оценкам Потанина, на это потребуется около порядка 10 миллиардов рублей. «Ни одного рубля бюджетных средств на это не пойдет», — заявил бизнесмен. Он отметил, что многие энергетические компании предложили «Норникелю» свою помощь. Сегодня Потанин впервые прокомментировал произошедшую на предприятии аварию. Сразу после его выступления на совещании с Путиным, упавшие после происшествия акции компании «Норникель» отыграли свои позиции.
В ходе совещания глава государства отметил, что аварии можно было бы избежать, если бы руководство компании вовремя распорядилось о замене резервуара, в котором образовалась течь. «Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании», — заявил российский лидер.
Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в «Норникель», произошла разгерметизация резервуара. В результате разлилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в водоемы и почву. По словам министра МЧС, сейчас площадь разлива удалось локализовать. Топливо будут собирать с поверхности и закачивать в емкости по 250 тонн, а аывозить их, по замыслу руководства компании, в том числе будут на санях.
Сегодняшнее совещание с президентом было приурочено ко Дню эколога, который отмечается в России 5 июня. На встрече, которая прошла в формате видеоконференции, также присутствовали зоозащитники, представители российских экологических организаций и волонтеры.