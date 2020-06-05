Суд в Якутске признал законной госпитализацию шамана Габышева в психдиспансер

Якутский городской суд отказался признавать незаконной госпитализацию шамана Александра Габышева, сообщила «Новой газете» адвокат Ольга Тимофеева.

Иск подавался по поводу госпитализации, которая была с 12 мая, а не по иску самого диспансера, уточнил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Напомним, суд удовлетворил иск учреждения о принудительной госпитализации Габышева 2 июня, при этом шаман находился в диспансере еще с 12 мая. Как рассказывал Прянишников «Новой газете», в учреждении говорили о якобы добровольной госпитализации Габышева.

На заседании суд отказал практически во всех ходатайствах. Защита просила привлечь экспертов для проведения комплексной психолого-подчерковедческой экспертизы, чтобы для определить состояние Габышева в момент подписания им документов о согласии на госпитализацию 12 мая. Также суд отклонил ходатайство о вызове на допрос как свидетелей врачей скорой помощи, а в качестве специалистов — психиатров из Якутска и Москвы.

Это решение Якутского горсуда будут обжаловать в Верховном суде Якутии. Прянишников добавил, что также планируется подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Габышев в прошлом году дважды отправлялся в пеший поход в Москву для проведения обряда «изгнания Владимира Путина». Против него возбудили дело о призывах к экстремизму, в рамках которого обвинений шаману так и не предъявили.