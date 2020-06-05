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Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

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№ 58 от 5 июня 2020

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Столичная полиция задержала более 50 участников подпольной вечеринки. У двоих нашли наркотики 

Общество78

78
 

В Москве полиция задержала около полсотни нарушителей режима самоизоляции, которые устроили вечеринку на Варшавском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД. 

Силовики обнаружили нарушителей в одном из арендуемых помещений, где те устроили дискотеку. У двоих участников вечеринки сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотик мефедрон. Служебная собака также нашла еще пару свертков с запрещенным веществом в самом помещении. 

Полиция составила на нарушителей протоколы о нарушении режима самоизоляции (3.18.1 КоАП Москвы), который предполагает штраф в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело о приобретении и хранении запрещенных веществ (ст. 228 УК). 

Полиция планирует привлечь к ответственности арендодателей помещения, их сейчас ищут. Силовикам удалось выяснить, кто был организатором вечеринки: им оказался житель Подмосковья. После введения режима самоизоляции все массовые мероприятия были запрещены, однако в некоторых городах иногда проходили несанкционированные вечеринки. Такие мероприятия, в том числе, состоялись в Новосибирске и Екатеринбурге

Теги:
sn, развлечения, полиция, самоизоляция

Мосгорсуд сократил срок ареста спецкора «Новой» Ильи Азара на пять суток. Он выйдет на свободу 7 июня

Общество911

9111
 

Московский городской суд уменьшил на пять суток срок ареста спецкора «Новой газеты» Ильи Азара, которого ранее арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Таким образом, Азар выйдет из спецприемника 7 июня. 

Илья Азар у Мосгорсуда. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

У суда задержали активиста Дэнни Кулинича, который проводил одиночный пикет в поддержку Азара. Позже его отпустили. 

Азара задержали за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке 26 мая. Ему вменили повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Оспаривание ареста Азара должно было пройти 1 июня, но его отложили, сославшись на необходимость изучить жалобу. 

За пикет в поддержку Воронцова также был арестован активист Виктор Немытов. Позже Мосгорсуд изменил это решение Тверского районного суда на штраф, переквалифицировав статью о нарушении проведения публичных мероприятий на невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП).

После ареста Азара на Петровке проходили одиночные пикеты. На них за все время были задержаны несколько десятков человек. Активистов Дениса Петрова и Константина Фокина впоследствии за участие в них тоже арестовали.

Дополняется 

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Теги:
мосгорсуд, арест, илья азар, em
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