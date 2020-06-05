Столичная полиция задержала более 50 участников подпольной вечеринки. У двоих нашли наркотики 

В Москве полиция задержала около полсотни нарушителей режима самоизоляции, которые устроили вечеринку на Варшавском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Силовики обнаружили нарушителей в одном из арендуемых помещений, где те устроили дискотеку. У двоих участников вечеринки сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотик мефедрон. Служебная собака также нашла еще пару свертков с запрещенным веществом в самом помещении.

Полиция составила на нарушителей протоколы о нарушении режима самоизоляции (3.18.1 КоАП Москвы), который предполагает штраф в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело о приобретении и хранении запрещенных веществ (ст. 228 УК).

Полиция планирует привлечь к ответственности арендодателей помещения, их сейчас ищут. Силовикам удалось выяснить, кто был организатором вечеринки: им оказался житель Подмосковья. После введения режима самоизоляции все массовые мероприятия были запрещены, однако в некоторых городах иногда проходили несанкционированные вечеринки. Такие мероприятия, в том числе, состоялись в Новосибирске и Екатеринбурге.