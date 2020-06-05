На Урале взыскали 5 миллионов рублей с подростков, насмерть забивших инвалида

В Свердловской области суд города Березовского взыскал с семей подростков, насмерть забивших 20-летнего инвалида, 5 миллионов 50 тысяч рублей компенсации в пользу матери погибшего, сообщила пресс-службе суда. Это вдвое меньше ее исковых требований.

Инцидент произошел летом 2018 года, когда четверо подростков 14-16 лет попросили у инвалида с дефектом речи Дмитрия Рудакова купить для них сигареты и предложили пойти в магазин через безлюдное место. За гаражами подростки стали табуретом избивать его, надели на его голову ведро и пинали по нему. Их 13-летняя подруга снимала происходящее на телефон. Рудаков вскоре скончался от черепно-мозговой травмы.

Вскоре после убийства в Березовском проходил стихийный сход с требованием провести справедливое расследование. Приговор по делу вынесли спустя год: подростков приговорили к срокам до 10 лет в воспитательной колонии, признав виновными в особо жестоком убийстве по предварительному сговору. Снимавшую убийство инвалида девочку суд не стал привлекать к уголовной ответственности, на полтора года поместив ее в центр временной изоляции.