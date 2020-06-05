Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
На Урале взыскали 5 миллионов рублей с подростков, насмерть забивших инвалида
В Свердловской области суд города Березовского взыскал с семей подростков, насмерть забивших 20-летнего инвалида, 5 миллионов 50 тысяч рублей компенсации в пользу матери погибшего, сообщила пресс-службе суда. Это вдвое меньше ее исковых требований.
Инцидент произошел летом 2018 года, когда четверо подростков 14-16 лет попросили у инвалида с дефектом речи Дмитрия Рудакова купить для них сигареты и предложили пойти в магазин через безлюдное место. За гаражами подростки стали табуретом избивать его, надели на его голову ведро и пинали по нему. Их 13-летняя подруга снимала происходящее на телефон. Рудаков вскоре скончался от черепно-мозговой травмы.
Вскоре после убийства в Березовском проходил стихийный сход с требованием провести справедливое расследование. Приговор по делу вынесли спустя год: подростков приговорили к срокам до 10 лет в воспитательной колонии, признав виновными в особо жестоком убийстве по предварительному сговору. Снимавшую убийство инвалида девочку суд не стал привлекать к уголовной ответственности, на полтора года поместив ее в центр временной изоляции.
Скончался артист Михаил Кокшенов, сыгравший в фильмах «Спортлото-82» и «Самая обаятельная и привлекательная»
На 84-м году жизни скончался народный артист России Михаил Кокшенов, сыгравший в фильмах «Спортлото-82» и «Самая обаятельная и привлекательная». Об этом в своем фейсбуке сообщила поэтесса Любовь Воропаева.
Жена артиста жена Наталья Лепехина рассказала РБК, что Кокшенов скончался вчера поздно вечером в больнице. О причинах смерти она не сообщила.
Выпускник театрального училища имени Щукина Кокшенов сначала служил в московском академическом театре имени Маяковского, а затем начал сниматься в кино. На его счету более ста фильмов, в которых он часто играл комических персонажей. Среди них — роль Леша Пряхина в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», мафиозо Кравчука в картине «На Дерибасовской хорошая погода» и торгаш Степа из «Спортлото-82».
Дополняется