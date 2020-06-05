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№ 58 от 5 июня 2020

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Скончался артист Михаил Кокшенов, сыгравший в фильмах «Спортлото-82» и «Самая обаятельная и привлекательная»

Общество1 522

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На 84-м году жизни скончался народный артист России Михаил Кокшенов, сыгравший в фильмах «Спортлото-82» и «Самая обаятельная и привлекательная». Об этом в своем фейсбуке сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

Михаил Кокшенов. Фото: Фадеичев Сергей/ ТАСС

Жена артиста Наталья Лепехина рассказала РБК, что Кокшенов скончался вчера поздно вечером в больнице. О причинах смерти она не сообщила. 

В 2017 году артист пережил инсульт. После четырех месяцев реабилитации его выписали, но с тех пор он практически не появлялся на публике.

Выпускник театрального училища имени Щукина Кокшенов сначала служил в московском академическом театре имени Маяковского, а затем начал сниматься в кино. На его счету более ста фильмов, в которых он часто играл комических персонажей. Среди них — роль Леша Пряхина в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», мафиозо Кравчука в картине «На Дерибасовской хорошая погода» и торгаш Степа из «Спортлото-82».

Теги:
sn, кино, смерть, актеры
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