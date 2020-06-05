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№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
Главврач тольяттинской больницы заявил о переполнении медучреждений из-за ситуации с COVID-19
В Тольятти переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил главврач городской клинической больницы №5 и депутат Самарской областной думы Николай Ренц.
«Только в нашем госпитале на 750 койках лежат 840 пациентов», — сообщил он (цитата по РБК). Ренц отметил, что ситуация с заболеваемостью ухудшилась за последнее время. «Я понимаю, что мы не извлекаем уроков, не слышим призывы», — сказал он.
Произошедшее привело в тому, что со следующей недели в Автозаводском районе Тольятти не будут оказывать все виды медпомощи, кроме родовспоможения и лечения онкологических заболеваний. Госпитали для больных коронавирусом развернут на базе хирургического и педиатрического корпусов. «Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу Министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек», — заявил Ренц.
В пресс-службе регионального Минздрава РБК пообещали опубликовать информацию о происходящем позднее.
По последнем данным, в Самарской области подтверждено 2922 случая заражения коронавирусом, 23 пациента скончались, 1282 — выздоровели. За последние сутки прирост заболевших составил 89 человек, больше всего заразившихся (135 пациентов) зафиксировали 27 мая. Ренц из-за ситуации с больницами в Тольятти призвал граждан соблюдать режим самоизоляции, действующий в регионе.
Теги:em, больницы, коронавирус, тольятти
На юге Москвы один человек погиб из-за взрыва в девятиэтажном доме
В девятиэтажном доме в Южном Чертанове на юге Москве произошел пожар, сообщили ТАСС в экстренных службах. Как минимум один человек погиб, еще одного жителя дома госпитализировали.
Дом находится по адресу Дорожная улица, 7. На видео в соцсетях виден огонь из квартиры на четвертом этаже, окна там были выбиты. По предварительной информации, пожар произошел из-за взрыва бытового газа. В московском управлении МЧС причину пожара упоминать не стали.