Главврач тольяттинской больницы заявил о переполнении медучреждений из-за ситуации с COVID-19

В Тольятти переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил главврач городской клинической больницы №5 и депутат Самарской областной думы Николай Ренц.

«Только в нашем госпитале на 750 койках лежат 840 пациентов», — сообщил он (цитата по РБК). Ренц отметил, что ситуация с заболеваемостью ухудшилась за последнее время. «Я понимаю, что мы не извлекаем уроков, не слышим призывы», — сказал он.

Произошедшее привело в тому, что со следующей недели в Автозаводском районе Тольятти не будут оказывать все виды медпомощи, кроме родовспоможения и лечения онкологических заболеваний. Госпитали для больных коронавирусом развернут на базе хирургического и педиатрического корпусов. «Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу Министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек», — заявил Ренц.

В пресс-службе регионального Минздрава РБК пообещали опубликовать информацию о происходящем позднее.

По последнем данным, в Самарской области подтверждено 2922 случая заражения коронавирусом, 23 пациента скончались, 1282 — выздоровели. За последние сутки прирост заболевших составил 89 человек, больше всего заразившихся (135 пациентов) зафиксировали 27 мая. Ренц из-за ситуации с больницами в Тольятти призвал граждан соблюдать режим самоизоляции, действующий в регионе.