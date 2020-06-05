На юге Москвы один человек погиб из-за взрыва в девятиэтажном доме

В девятиэтажном доме в Южном Чертанове на юге Москве произошел пожар, сообщили в экстренных службах. Как минимум один человек погиб, еще одного жителя дома госпитализировали.

Дом находится по адресу Дорожная улица, 7. На видео в соцсетях виден огонь из квартиры на четвертом этаже, окна там были выбиты. По предварительной информации, пожар произошел из-за взрыва бытового газа. В московском управлении МЧС причину пожара упоминать не стали.

В апреле сильный взрыв газа также произошел в пятиэтажке в подмосковном Орехове-Зуеве из-за проблем с газовой колонкой. В одном из подъездов дома тогда обрушились три этажа, три жителя дома погибли.