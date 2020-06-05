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№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
На юге Москвы один человек погиб из-за взрыва в девятиэтажном доме
В девятиэтажном доме в Южном Чертанове на юге Москве произошел пожар, сообщили в экстренных службах. Как минимум один человек погиб, еще одного жителя дома госпитализировали.
Дом находится по адресу Дорожная улица, 7. На видео в соцсетях виден огонь из квартиры на четвертом этаже, окна там были выбиты. По предварительной информации, пожар произошел из-за взрыва бытового газа. В московском управлении МЧС причину пожара упоминать не стали.
В апреле сильный взрыв газа также произошел в пятиэтажке в подмосковном Орехове-Зуеве из-за проблем с газовой колонкой. В одном из подъездов дома тогда обрушились три этажа, три жителя дома погибли.
Теги:чп, взрыв газа, москва, va
На Урале из-за коронавируса откажутся от видеонаблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию
Иван Жилинспецкор
Избирательная комиссия Свердловской области отказалась от видеонаблюдения на голосовании по внесению изменений в Конституцию России. Такое решение глава избиркома Владимир Русинов объяснил требованиями Роспотребнадзора, связанными с пандемией COVID-19.
«Шесть дней до дня голосования мы голосуем на дому, <...> на придомовых территориях. Понятно, что туда никакое видеонаблюдение мы не сможем провести, — сказал Русинов, отвечая на вопрос Znak.com. — Эти шесть дней — для того, чтобы максимально обезопасить наших граждан во времени и пространстве. Наблюдать в день голосования, когда уже будут голосовать граждане, которые, по старинке, хотят именно в день голосования проголосовать <...> это, наверное, будет уже не то количество».
Русинов отметил, что для видеонаблюдения за голосованием существует достаточно много технических препятствий. Глава свердловского избиркома также рассказал, что на обеспечение участков для голосования средствами защиты из федерального бюджета будет выделено порядка 200 миллионов рублей.
Голосование по изменениям в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. В главный закон страны предлагается внести ряд поправок, расширяющих меры социальной поддержки граждан. В то же время изменения дают возможность Владимиру Путину вновь баллотироваться на свой пост по окончании четвертого срока президентства. На голосовании не предусмотрена возможность одобрить одни поправки, отклонив другие.