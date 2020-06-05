Бизнес-омбудсмен призвал разрешить корпоративы для спасения шоу-бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал власти разрешить проведение корпоративов для поддержки артистов шоу-бизнеса. Об этом, как передает ТАСС, бизнес-омбудсмен заявил на онлайн-конференции по поддержке индустрии развлечений.

Титов объяснил, что из-за пандемии коронавируса артистам пришлось отменить или перенести свои концерты. В результате они потеряли свои гонорары. За счет корпоративов, уверен бизнес-омбудсмен, они могли бы компенсировать потерянный доход.

«Чем можно помочь? Нужно как можно скорее разрешить закрытые, так называемые "неафишные" мероприятия, то есть корпоративы - с соблюдением всех санитарных норм. В ближайшее время обратимся по этому поводу к главе Роспотребнадзора», — пообещал Титов, отметив, что в противном случае через три месяца на рынке «останется мало кто из системных игроков».

Бизнес-омбудсмен напомнил, что каждый известный артист является и работодателем, который предоставляет рабочие места десяткам человек: музыкантам, гримерам, администраторам и другим людям, помогающим ему готовиться к выступлениям. Они также рискуют остаться без средств.

Ранее некоторые артисты жаловались на то, что «в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают», за последние три месяца они не смогли ничего заработать. Другие музыканты рассказали, что во время пандемии они начали зарабатывать выступлениями по видеосвязи: например, по просьбе родственников они звонят имениннику, поздравляют его с днем рождения и поют его любимую песню.

Власти запретили проводить любые массовые мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Театры, выставки, концертные залы временно закрыты. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, вернуться к работе они смогут лишь на последнем этапе отмены ограничений. Представители индустрии просили власти разрешить им выдавать ваучеры вместо денег за отмененные мероприятия по аналогии с авиабилетами, так как из-за резкого падения доходов у них нет свободных средств.