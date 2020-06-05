Мосгорсуд сократил срок ареста спецкора «Новой» Ильи Азара на пять суток. Он выйдет на свободу 7 июня

Московский городской суд уменьшил на пять суток срок ареста спецкора «Новой газеты» Ильи Азара, которого ранее арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Таким образом, Азар выйдет из спецприемника 7 июня.

Илья Азар у Мосгорсуда перед началом заседания. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

«Азару оставили ту же самую квалификацию, что была изначально, — рассказал журналистам после заседания представлявший его интересы правозащитник Леонид Соловьев. — Не скрою, у нас была надежда, что по аналогии с Викторым Немытовым, который тоже вышел на одиночный пикет [и был арестован], тоже суд мог переквалифицировать на нарушение самоизоляции, даст штраф и освободит от него в зале суда».

«Но этого не случилось, замначальника [6-го отдела] управления по охране общественного порядка [ГУ МВД по Москве Б. Бандура] с Петровки как свидетель сказал, что несколько граждан сменяли друг друга в пикетной очереди, — добавил Соловьев. — Согласно постановлению Верховному суда, которое редко применяется, если пикетчики по очереди сменяют себя, но их пикет содержит единую тематику, то это квалифицируется не иначе как массовый пикет. Нам теперь не понятно, через сколько может встать следующий пикетчик в одиночный пикет. Через 10 минут, через час, через сутки».

После заседания Азара вывели из суда через другой выход; доставившая его конвойная машина, у которой его ждали сторонники, уехала пустая. По словам адвоката, в СИЗО-1 он сидит в камере на 14 человек. «Их было двое, вчера стало пятеро. Кормят нормально, но очень плохо поступает информация и делать нечего. Он выйдет в воскресенье в 10 утра, занимает позицию, что неважно, сколько суток, важно, что арест за одиночный пикет это наступление на горлу последней возможности свободе слова».

Во время заседания полицейские задерживали достававшего за забором суда плакат в поддержку Азара активиста Дэнни Кулинича, который проходил свидетелем по «московскому делу». Вскоре его отпустили.

Задержание Дэнни Кулинича. Фото: Виктория Микиша/ «Новая газета»

Азара задержали за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке 26 мая. Ему вменили повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Оспаривание ареста Азара должно было пройти 1 июня, но его отложили, сославшись на необходимость изучить жалобу.

За пикет в поддержку Воронцова также был арестован активист Виктор Немытов. Позже Мосгорсуд изменил это решение Тверского районного суда на штраф, переквалифицировав статью о нарушении проведения публичных мероприятий на невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП).

После ареста Азара на Петровке проходили одиночные пикеты. На них за все время были задержаны несколько десятков человек. Активистов Дениса Петрова и Константина Фокина впоследствии за участие в них тоже арестовали.