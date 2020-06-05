В МЧС заявили о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива в Заполярье под Норильском локализовали, заявили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций. По их данным, была собрана сотая часть нефтепродуктов — более 200 тонн (в оперштабе говорили о 300 тоннах); группировку по ликвидации увеличили до почти 500 человек.

В «Норникеле», которому принадлежит Норильско-Таймырская энергетическая компания, где прорвало резервуар с топливом, при этом оценивали сроки локализации утечки в несколько недель. Восстановление же экологии займет как минимум 10 лет, говорили в Минприроды.

Авария с резервуаром на ТЭЦ произошла днем 29 мая. Как сообщали в Росприроднадзоре, часть топлива ушла в грунт, а 15 тысяч тонн — в ручей и реки Далдыкан и Амбарная. Как видно на кадрах со спутников, выбросы, несмотря на боновые заграждения, дошли до крупного озера Пясино. В месте выхода реки Пясина из озера установили дополнительные заграждения. Площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч кв. метров.