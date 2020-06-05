Сенатор Мархаев подтвердил сообщения о неработающем госпитале в Улан-Удэ. Его сдали Путину до окончания строительства

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подтвердил, что госпиталь Минобороны для пациентов с коронавирусом в Улан-Удэ, в котором после официального объявления о сдаче объекта продолжалось строительство, так и не заработал. Об этом сообщает издание «Тайга.инфо».

Мархаев обвинил власти региона в попытке дезинформировать руководство страны. Он также отметил, что рабочим, трудившимся на объекте, так и не выплатили положенные зарплаты. Кроме того, у главного подрядчика также остались долги перед местными поставщиками.

«Если верховное главнокомандование страны считает, что Улан-Удэ имеет серьезный многофункциональный госпиталь с 60-ю койками, но по факту их еще нет — это прямой удар по боеспособности нашей армии и угроза сохранности здоровья наших жителей», — заявил сенатор.

Новое медучреждение по видеоконференции еще в середине мая принимал президент Владимир Путин, местные власти отчитались ему о полном завершении строительных работ в рекордно короткие сроки. Позже депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов проверил объект и выяснил, что там до сих пор продолжается строительство. В Минобороны это объяснили необходимостью дополнительно переоборудовать часть палат под реанимационные.