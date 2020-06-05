В Пермском крае решили не проводить парад Победы 24 июня из-за эпидемиологической обстановки

Калининградский областной суд перевел из СИЗО под домашний арест начальника смены дежурной части ОМВД по Московскому району Николая Плебуха, обвиняемого в смерти задержанного Ивана Вшивкова, который обварился горячей водой из батареи в ОВД. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат матери погибшего Владислав Филатьев, сотрудничающий с «Зоной права».

Плебуха отправили под домашний арест до 27 июля. По словам адвоката, суд огласил только резолютивную часть постановления. «Поэтому могу лишь предположить, что решение связано с неэффективностью расследования и необоснованным затягиванием его сроков», — сказал Филатьев.

В феврале Плебуха арестовали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК). По версии следствия, он знал о повреждении системы отопления, но ничего не предпринял.

На заседании по избранию меры пресечения следователь отметил, что преступление «было совершено с особым цинизмом»: ситуацию с обварившимся Вшивковым полицейские обсуждали в шутливой форме. «Вшивков взял в заложники трубу», — так, по словам свидетеля, сотрудники МВД говорили, когда мужчина вырвал трубу отопления в помещении для задержанных.

Напомним, что 36-летнего Вшивкова задержали в октябре за нахождение в пьяном виде и оставили на ночь в ОВД. Полицейские утверждали, что в камере он сорвал батарею, обварился кипятком, и умер в больнице с 95% ожогов тела.

Следственный комитет завел дело о халатности, в нем пока нет фигурантов. Двоих сотрудников отделения полиции уволили.