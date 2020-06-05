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№ 58 от 5 июня 2020

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В Пермском крае решили не проводить парад Победы 24 июня из-за эпидемиологической обстановки

Общество16

Александра Семеноваспециально для «Новой»

16
 

В Пермском крае 24 июня не состоится парад Победы. Об этом сообщил и.о. главы региона Дмитрий Махонин на вчерашнем совещании. 

Парад пройдет, когда позволит эпидемиологическая обстановка. 
В качестве предварительной даты парада называют 3 сентября.

«Без шествия Бессмертного полка и марша Победы праздничный парад представить невозможно. Сейчас провести такие массовые мероприятия мы не можем, необходимо позаботиться о здоровье и жизни пермяков. Поэтому проведем праздник, когда это будет безопасно», — пояснил Дмитрий Махонин.

В регионе 5 июня выявлено 49 заразившихся COVID-19 за сутки, рекорд по этому показателю был установлен 3 июня (72 человека).
Всего в крае 2011 подтвержденных случая заболевания, 1321 человек выздоровел, 27 летальных исходов. 

Вчера минздрав сообщил о смерти двух медиков, инфицированных коронавирусом. Одна врач работала на Пермской станции скорой медицинской помощи, другая — в Городской клинической больнице № 2 им. Ф.Х. Граля. По официальным данным, это первые случаи смерти врачей в регионе.

 

Теги:
em, парад победы, пермский край

Суд перевел из СИЗО под домашний арест полицейского, обвиняемого по делу о смерти обварившего кипятком калининградца

Общество51

51
 

Калининградский областной суд перевел из СИЗО под домашний арест начальника смены дежурной части ОМВД по Московскому району Николая Плебуха, обвиняемого в смерти задержанного Ивана Вшивкова, который обварился горячей водой из батареи в ОВД. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат матери погибшего Владислав Филатьев, сотрудничающий с «Зоной права».

Плебуха отправили под домашний арест до 27 июля. По словам адвоката, суд огласил только резолютивную часть постановления. «Поэтому могу лишь предположить, что решение связано с неэффективностью расследования и необоснованным затягиванием его сроков», — сказал Филатьев.

В феврале Плебуха арестовали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК). По версии следствия, он знал о повреждении системы отопления, но ничего не предпринял.

На заседании по избранию меры пресечения следователь отметил, что преступление «было совершено с особым цинизмом»: ситуацию с обварившимся Вшивковым полицейские обсуждали в шутливой форме. «Вшивков взял в заложники трубу», — так, по словам свидетеля, сотрудники МВД говорили, когда мужчина вырвал трубу отопления в помещении для задержанных.

Напомним, что 36-летнего Вшивкова задержали в октябре за нахождение в пьяном виде и оставили на ночь в ОВД. Полицейские утверждали, что в камере он сорвал батарею, обварился кипятком, и умер в больнице с 95% ожогов тела.

Следственный комитет завел дело о халатности, в нем пока нет фигурантов. Двоих сотрудников отделения полиции уволили.

Теги:
полиция, калининград, nt
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