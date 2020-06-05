Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 58 от 5 июня 2020

Читать номер

В России число заболевших коронавирусом приблизилось к 450 тысячам человек. За сутки вновь выявили меньше 9 тысяч

Общество316

316
 

За последние сутки во всех регионах России выявили в общей сложности 8 726 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 449 тысяч человек, сообщили в оперштабе федерального правительства.

Ежедневный прирост не поднимался выше 10 тысяч с 15 мая, при этом ниже 8 тысяч также ни разу не доходил. Выписанных пациентов в последние несколько дней также было около 8 тысяч, из-за чего число активных случаев оставалось в районе 231 тысячи. Всего же от коронавируса вылечились уже 212 тысяч человек.

Федеральный штаб отчитался о том, что за сутки подтвердилась смерть от коронавируса у 57 человек в Москве, 27 в Петербурге и еще 60 в других регионах. В Дагестане, который остается четвертым регионом по числу умерших, последние два дня летальных исходов почти не было (1 накануне и 0 за день до этого). Всего в федеральной статистике уже более 5500 погибших непосредственно от осложнений, вызванных COVID-19.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
статистика, коронавирус, va
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera