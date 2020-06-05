В России число заболевших коронавирусом приблизилось к 450 тысячам человек. За сутки вновь выявили меньше 9 тысяч

За последние сутки во всех регионах России выявили в общей сложности 8 726 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 449 тысяч человек, сообщили в оперштабе федерального правительства.

Ежедневный прирост не поднимался выше 10 тысяч с 15 мая, при этом ниже 8 тысяч также ни разу не доходил. Выписанных пациентов в последние несколько дней также было около 8 тысяч, из-за чего число активных случаев оставалось в районе 231 тысячи. Всего же от коронавируса вылечились уже 212 тысяч человек.

Федеральный штаб отчитался о том, что за сутки подтвердилась смерть от коронавируса у 57 человек в Москве, 27 в Петербурге и еще 60 в других регионах. В Дагестане, который остается четвертым регионом по числу умерших, последние два дня летальных исходов почти не было (1 накануне и 0 за день до этого). Всего в федеральной статистике уже более 5500 погибших непосредственно от осложнений, вызванных COVID-19.