В Магнитогорске произошла драка между полицейскими и нарушителем масочного режима

В Магнитогорске двое полицейских применили силу к нарушителю масочного режима. Видеозапись инцидента была опубликована в сообществе «Черное и Белое. Магнитогорск» во «ВКонтакте».

На ней видно, что сотрудник полиции держит за ноги мужчину, который говорит, что ничего не нарушал, и пытается высвободиться. Через несколько секунд подбегает еще один полицейский, и несколько раз ударяет задержанного дубинкой. Тот продолжает говорить, что у него есть маска, и он сейчас ее наденет. Снимающие видео люди также спрашивают полицейских, зачем они задерживают мужчину.

В ГУ МВД по Челябинской области «Новой газете» сообщили, что задержанный первым применил силу к полицейским.

«Сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, в одном из магазинов выявили мужчину, 1986 года рождения, нарушающего ограничения, введенные при режиме повышенной готовности <...> После замечания сотрудников полиции о необходимости использования маски магнитогорец ответил в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти», — сказали в ГУ МВД.

Фото: скриншот видеозаписи / «ВКонтакте»

В отношении мужчины составлены административные протоколы по со. 19.3 КоАП (Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции) и ст. 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Максимальное наказание по первой статье — административный арест на срок до 15 суток, по второй — штраф до 30 тысяч рублей.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.