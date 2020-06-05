Петербургский планетарий пошутил в соцсетях, что откроется вместе с храмами как «храм науки». Роспотребнадзор вынес им предостережение

Управление Роспотребнадзора по Петербургу вынесло предостережение частному «планетарию № 1» в старинном газгольдере на набережной Обводного канала. Его представители в соцсетях пошутили, что откроются с 5 июня для посетителей вместе со всеми храмами города.

Накануне они опубликовали опрос «Как вы считаете, является ли планетарий храмом науки и технологий?», большинство их подписчиков проголосовали «за». После этого они рассказали журналистам, что готовы пускать посетителей до 55 лет в масках и перчатках, и обещали рассаживать их не менее в трех метрах друг от друга.

«Мы хотели бы привлечь внимание к тому, что уже идет третий месяц с момента введения ограничений, а требуемой поддержки так и не было оказано, — сказал "Фонтанке" руководитель планетария Евгений Гудов. —Мы не хотим ущемить чувства верующих, а просим, чтобы ситуация со снятием ограничительных была максимально справедливой и логичной».