Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 58 от 5 июня 2020

Читать номер

Петербургский планетарий пошутил в соцсетях, что откроется вместе с храмами как «храм науки». Роспотребнадзор вынес им предостережение

Общество1

1
 

Управление Роспотребнадзора по Петербургу вынесло предостережение частному «планетарию № 1» в старинном газгольдере на набережной Обводного канала. Его представители в соцсетях пошутили, что откроются с 5 июня для посетителей вместе со всеми храмами города.

Накануне они опубликовали опрос «Как вы считаете, является ли планетарий храмом науки и технологий?», большинство их подписчиков проголосовали «за». После этого они рассказали журналистам, что готовы пускать посетителей до 55 лет в масках и перчатках, и обещали рассаживать их не менее в трех метрах друг от друга.

«Мы хотели бы привлечь внимание к тому, что уже идет третий месяц с момента введения ограничений, а требуемой поддержки так и не было оказано, — сказал "Фонтанке" руководитель планетария Евгений Гудов. —Мы не хотим ущемить чувства верующих, а просим, чтобы ситуация со снятием ограничительных была максимально справедливой и логичной».

Теги:
роспотребнадзор, планеты, коронавирус, петербург, va

Минтранс разработал законопроект об онлайн-контроле скорости автобусов и грузовиков

Политика105

105
 

Министерство транспорта разработало законопроект об установке онлайн-тахографов на все новые автобусы и грузовики, выяснил «Коммерсант». С их помощью будут составлять протоколы о превышении скорости и нарушении режима труда и отдыха водителей.

Выписывание штрафа не будет полностью автоматическим: решение будет принимать должностное лицо, которому прибор передаст данные о нарушении. Обязывать заменять старые тахографы водителей не будут. Внедрение устройств объяснили необходимостью& сократить число и нагрузку инспекторов на дорогах.

Документ внесут в правительство осенью. Он предполагает разные сроки вступления в силу для Московского региона и остальных регионов. Тестирование таких приборов уже началось, всего их испытают в общественном транспорте в 20 городах, рассказали в «Росавтотрансе».

Производить онлайн-тахографы будет московское АО «Штрих», а тендер на создание автоматизированной системы для обработки данных, как отмечает «Коммерсант», по заказу Минтранса в 2017 году выиграло петербуржское ООО «Интек». Они уже приступают к проверке передачи информации с устроиств в систему, уточнили представители компаний.

Теги:
дороги, водители, минтранс, va
Больше интересного в вашей ленте
Как избавиться от муравьев в огороде: простой способ
Вы будете видеть меньше такого
Почему смотреть в глаза кошке не советуют даже ветеринары
Вы будете видеть меньше такого
Зачем я посыпаю мойку на кухне мукой: еще один секрет чистоты
Вы будете видеть меньше такого
Этот фасон платья Dior превратил точеную фигуру Мелании Трамп в еще более стройную. Cекрет в ремешке на талии
Вы будете видеть меньше такого
Полет в никуда: что случилось с «Суперджетом»
Вы будете видеть меньше такого
Стоматологи предлагают выращивать новые зубы за девять недель
Вы будете видеть меньше такого
Не спешите выбрасывать старые шины. Показываю, что я сделал
Вы будете видеть меньше такого
В Нидерландах осушили два канала, на дне которых обнаружили более 700 тысяч артефактов. Показываю находки
Вы будете видеть меньше такого
4 удивительных маленьких дома площадью 10 кв. м или чуть больше, в которых есть все
Вы будете видеть меньше такого
4 самых знаменитых цыганки отечественного кино, из которых только одна настоящая
Вы будете видеть меньше такого
Новости XX века. 3 июня
Вы будете видеть меньше такого
Решил проверить рецепт из интернета и поймал 67 карасей за вечер. Рассказываю рецепт
Вы будете видеть меньше такого
«В Кисловодске уже так не потанцуешь!» Плющенко и Рудковская станцевали под легендарный хит Bomfunk MC's: видео
Вы будете видеть меньше такого
Чувашия простилась с владыкой Варнавой и ждет нового митрополита
Вы будете видеть меньше такого
Мягкое печенье за 10 минут + выпечка
Вы будете видеть меньше такого
Крошечный бородатый песик хорошего от людей уже не ждал. Но его спасли добрые люди, и теперь у Тимошки есть дом!
Вы будете видеть меньше такого
Воспоминания, любовь и украшения супруги первого советского космонавта Валентины Гагариной
Вы будете видеть меньше такого
Модели спицами весна-лето от ведущих дизайнеров. Ажурные кофточки, стильные пуловеры, кардиганы, свитеры и другие…
Вы будете видеть меньше такого
Узбечки глазами русских туристов. Местные женщины, которых мы встретили в Узбекистане (отзыв)
Вы будете видеть меньше такого
Летняя фантазия в моделях крючком. Ажурные кофточки, блузы. Простые топы и майки и жакет.
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera