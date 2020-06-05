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№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
Петербургский планетарий пошутил в соцсетях, что откроется вместе с храмами как «храм науки». Роспотребнадзор вынес им предостережение
Управление Роспотребнадзора по Петербургу вынесло предостережение частному «планетарию № 1» в старинном газгольдере на набережной Обводного канала. Его представители в соцсетях пошутили, что откроются с 5 июня для посетителей вместе со всеми храмами города.
Накануне они опубликовали опрос «Как вы считаете, является ли планетарий храмом науки и технологий?», большинство их подписчиков проголосовали «за». После этого они рассказали журналистам, что готовы пускать посетителей до 55 лет в масках и перчатках, и обещали рассаживать их не менее в трех метрах друг от друга.
«Мы хотели бы привлечь внимание к тому, что уже идет третий месяц с момента введения ограничений, а требуемой поддержки так и не было оказано, — сказал "Фонтанке" руководитель планетария Евгений Гудов. —Мы не хотим ущемить чувства верующих, а просим, чтобы ситуация со снятием ограничительных была максимально справедливой и логичной».
Теги:роспотребнадзор, планеты, коронавирус, петербург, va
Минтранс разработал законопроект об онлайн-контроле скорости автобусов и грузовиков
Министерство транспорта разработало законопроект об установке онлайн-тахографов на все новые автобусы и грузовики, выяснил «Коммерсант». С их помощью будут составлять протоколы о превышении скорости и нарушении режима труда и отдыха водителей.
Выписывание штрафа не будет полностью автоматическим: решение будет принимать должностное лицо, которому прибор передаст данные о нарушении. Обязывать заменять старые тахографы водителей не будут. Внедрение устройств объяснили необходимостью& сократить число и нагрузку инспекторов на дорогах.
Документ внесут в правительство осенью. Он предполагает разные сроки вступления в силу для Московского региона и остальных регионов. Тестирование таких приборов уже началось, всего их испытают в общественном транспорте в 20 городах, рассказали в «Росавтотрансе».
Производить онлайн-тахографы будет московское АО «Штрих», а тендер на создание автоматизированной системы для обработки данных, как отмечает «Коммерсант», по заказу Минтранса в 2017 году выиграло петербуржское ООО «Интек». Они уже приступают к проверке передачи информации с устроиств в систему, уточнили представители компаний.