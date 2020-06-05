«Невозможно опровергнуть, потому что это так глупо». Основатель Microsoft прокомментировал слухи о чипировании людей под видом вакцины от Covid-19

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что он финансирует разработку вакцины против Covid-19, чтобы чипировать человечество. Об этом сообщает Business Insider.

«Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Это почти невозможно опровергнуть, потому что это так глупо и странно», — сказал он.

В интервью «Би-би-си» Гейтс рассказал, что его беспокоит существование «всех этих сумасшедших идей», которые приводят к разжиганию вражды между людьми.

«Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», — заявил Гейтс.

Ранее благотворительный фонд Гейтса объявил, что направит 1,6 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы после разработки вакцины сделать ее доступной по всему миру.

В начале года соцсетях стала распространяться теория заговора, согласно которой Гейтс хочет контролировать численность населения планеты, вживив миллиардам людей чипы. Некоторые люди считают, что основатель Microsoft создал Covid-19, так как он предупреждал о возможной пандемии еще в 2015 году.

В России о чипировании людей через вакцины в передаче «БесогонТВ» рассказывал Никита Михалков, вскоре чего программу сняли с эфира. Михалков назвал такое решение телеканала «Россия 24» цензурой.