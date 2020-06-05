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№ 58 от 5 июня 2020

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Минтранс разработал законопроект об онлайн-контроле скорости автобусов и грузовиков

Политика1

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Министерство транспорта разработало законопроект об установке онлайн-тахографов на все новые автобусы и грузовики, выяснил «Коммерсант». С их помощью будут составлять протоколы о превышении скорости и нарушении режима труда и отдыха водителей.

Выписывание штрафа не будет полностью автоматическим: решение будет принимать должностное лицо, которому прибор передаст данные о нарушении. Обязывать заменять старые тахографы водителей не будут. Внедрение устройств объяснили необходимостью& сократить число и нагрузку инспекторов на дорогах.

Документ внесут в правительство осенью. Он предполагает разные сроки вступления в силу для Московского региона и остальных регионов. Тестирование таких приборов уже началось, всего их испытают в общественном транспорте в 20 городах, рассказали в «Росавтотрансе».

Производить онлайн-тахографы будет московское АО «Штрих», а тендер на создание автоматизированной системы для обработки данных, как отмечает «Коммерсант», по заказу Минтранса в 2017 году выиграло петербуржское ООО «Интек». Они уже приступают к проверке передачи информации с устроиств в систему, уточнили представители компаний.

Теги:
дороги, водители, минтранс, va

В сборной России по хоккею сменился главный тренер

Спорт125

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Новым главным тренером сборной России по хоккею стал Валерий Брагин, который ранее возглавлял молодежную национальную команду. Об этом сообщает Федерация хоккея России.

В тренерский штаб 64-летнего Брагина вошли генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов и тренеры Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.

Предыдущем тренером сборной был Алексея Кудашова, назначенный прошлым летом. Под его руководством команда выиграла три матча и проиграла шесть. 

Брагин возглавил молодежную сборную России в 2010-2012 годах, а затем после перерыва вернулся на эту должность в 2014 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира, четыре раза заняла на турнире второе место и дважды — третье. В январе этого года Брагин стал работать в петербургском СКА.

Теги:
хоккей, nt
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