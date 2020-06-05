Минтранс разработал законопроект об онлайн-контроле скорости автобусов и грузовиков

Министерство транспорта разработало законопроект об установке онлайн-тахографов на все новые автобусы и грузовики, выяснил «Коммерсант». С их помощью будут составлять протоколы о превышении скорости и нарушении режима труда и отдыха водителей.

Выписывание штрафа не будет полностью автоматическим: решение будет принимать должностное лицо, которому прибор передаст данные о нарушении. Обязывать заменять старые тахографы водителей не будут. Внедрение устройств объяснили необходимостью& сократить число и нагрузку инспекторов на дорогах.

Документ внесут в правительство осенью. Он предполагает разные сроки вступления в силу для Московского региона и остальных регионов. Тестирование таких приборов уже началось, всего их испытают в общественном транспорте в 20 городах, рассказали в «Росавтотрансе».

Производить онлайн-тахографы будет московское АО «Штрих», а тендер на создание автоматизированной системы для обработки данных, как отмечает «Коммерсант», по заказу Минтранса в 2017 году выиграло петербуржское ООО «Интек». Они уже приступают к проверке передачи информации с устроиств в систему, уточнили представители компаний.