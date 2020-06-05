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№ 58 от 5 июня 2020

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В сборной России по хоккею сменился главный тренер

Спорт59

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Новым главным тренером сборной России по хоккею стал Валерий Брагин, который ранее возглавлял молодежную национальную команду. Об этом сообщает Федерация хоккея России.

В тренерский штаб 64-летнего Брагина вошли генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов и тренеры Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.

Предыдущем тренером сборной был Алексея Кудашова, назначенный прошлым летом. Под его руководством команда выиграла три матча и проиграла шесть. 

Брагин возглавил молодежную сборную России в 2010-2012 годах, а затем после перерыва вернулся на эту должность в 2014 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира, четыре раза заняла на турнире второе место и дважды — третье. В январе этого года Брагин стал работать в петербургском СКА.

Теги:
хоккей, nt

Губернатор Томской области обвинил врачей в распространении COVID-19 и предложил лишить их компенсаций за заражение

Общество430

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что ряд медработников местных больниц заразились коронавирусной инфекцией из-за нарушения требований безопасности. Об этом сообщает VTomske.ru.

«Есть много героев, но есть и антигерои, которые привели к тому, что заражались целые коллективы. Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить — в результате лежат все вместе. Или сходить на шашлыки, день рождения. Врачи!», — заявил губернатор на собрании облдумы.

По его словам, ни один из врачей, работающих непосредственно с коронавирусом, не заразился, так как они соблюдают технику безопасности.

«Я приведу пример без фамилий. Девушка-врач пошла покурить и заразилась коронавирусом. А потом в этом же скафандре чай попить пошла. С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но с другой — она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения. И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?», — сказал Жвачкин.

Медицинским работникам, которые лечат с пациентов с коронавирусной инфекцией, власти пообещали и страховые выплаты от 68,8 тысячи рублей. Всего в регионе, пишет «ТВ2», заразились более 50 медработников. В администрации области сообщали, что первым выплату за заражение коронавирусом получил санитар респираторного госпиталя медико-санитарной части № 2 Томска, в котором лежат пациенты с COVID-19.

По официальным данным, всего в регионе 797 зараженных коронавирусом, 32 летальных случая и 381 выздоровевший.

Теги:
nt, томская область, коронавирус
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