В сборной России по хоккею сменился главный тренер

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что ряд медработников местных больниц заразились коронавирусной инфекцией из-за нарушения требований безопасности. Об этом сообщает VTomske.ru.

«Есть много героев, но есть и антигерои, которые привели к тому, что заражались целые коллективы. Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить — в результате лежат все вместе. Или сходить на шашлыки, день рождения. Врачи!», — заявил губернатор на собрании облдумы.

По его словам, ни один из врачей, работающих непосредственно с коронавирусом, не заразился, так как они соблюдают технику безопасности.

«Я приведу пример без фамилий. Девушка-врач пошла покурить и заразилась коронавирусом. А потом в этом же скафандре чай попить пошла. С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но с другой — она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения. И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?», — сказал Жвачкин.

Медицинским работникам, которые лечат с пациентов с коронавирусной инфекцией, власти пообещали и страховые выплаты от 68,8 тысячи рублей. Всего в регионе, пишет «ТВ2», заразились более 50 медработников. В администрации области сообщали, что первым выплату за заражение коронавирусом получил санитар респираторного госпиталя медико-санитарной части № 2 Томска, в котором лежат пациенты с COVID-19.

По официальным данным, всего в регионе 797 зараженных коронавирусом, 32 летальных случая и 381 выздоровевший.