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№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
Что произошло за ночь 5 июня. Коротко
Общество806
«Новая газета»редакция
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- В Миннеаполисе прошли похороны убитого во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Расходы на церемонию оплатил боксер Флойд Мейвезер; несколько тысяч участников провели «минуту молчания» длиной в 8 минут 46 секунд, которые полицейский держал колено на горле мужчины.
- Глава Минюста США Уильям Барр заявил об иностранном вмешательстве в протесты «со всех сторон» для разжигания насилия. Конкретные страны он не приводил, но представитель МИД Мария Захарова уже назвала это попыткой «объяснить внутренние проблемы внешними факторами». В 10-й день акций массовые задержания прошли в Нью-Йорке после начала комендантского часа, там также отстранили полицейских, поваливших 75-летнего мужчину.
- Основатель Microsoft Билл Гейтс, финансирующий разработку вакцины против Covid-19, заявил, что предположения о чипировании через вакцинации «почти невозможно опровергнуть, потому что это так глупо и странно». Так он впервые прокомментировал эту теорию заговора, появившуюся в соцетях еще до объявления пандемии коронавируса.
- Сенатор от Якутии Вячеслав Мархаев, критиковавший разгоны летних митингов в Москве, заявил, что построенный военными госпиталь в Улан-Удэ не работал к моменту его сдачи Владимиру Путину в середине мая — отчет чиновников президенту «не соответствовал действительности». В Минобороны объясняли продолжившиеся там работы переоборудованием нескольких палат под реанимационные по просьбе правительства республики. Мархаев также рассказал о долгах перед поставщиками материалов для больницы.
- Facebook вслед за Twitter начнет маркировать сообщения контролируемых государствами СМИ. Одними из первых их получат российские RT и Sputnik, а у находящегося в частном владении канала Al Jazeera отметки не будет, рассказали разработчики соцсети. Решение будут принимать на основе схемы финансирования и структуры медиакомпании. Отметки сначала появятся на страницах изданий, а со следующей недели — и в ленте новостей.
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Теги:якутия, коронавирус, протесты, сша, va
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