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№ 58 от 5 июня 2020

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Генпрокурор США заявил об иностранном вмешательстве в протесты из-за смерти Джорджа Флойда

Политика539

539
 

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что экстремистские группировки и иностранные силы используют протесты в США против расизма и полицейского произвола в своих интересах. Об этом сообщает Reuters.

«У нас есть доказательства, что „Антифа“ и другие подобные экстремистские группы, а также последователи различных политических сил подстрекали к насилию и участвовали в нем», — сказал Барр на пресс-конференции.

При этом агенство отмечает, что по данным министерства внутренней безопасности США, большинство насилия исходит не от организованных экстремистов. Ранее президент Дональд Трамп обвинил левые экстремистские группировки в подстрекательстве к мародерству и насилию по всей территории США. Он пообещал объявить движение «Антифа» террористической организацией. 

Накануне Миннеаполисе прошла церемония прощания с погибшим от удушения после жесткого задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого вызвала волну протестных акций. Погибший был безоружным, и при задержании кричал, что ему нечем дышать. Несколько тысяч участников церемонии провели «минуту молчания» длиной в 8 минут 46 секунд, которые полицейский держал колено на горле мужчины.

В ряде городов демонстрации переросли в беспорядки, по всей стране арестовали несколько тысяч человек за мародерство, блокирование дорог и нарушение комендантского часа. С начала протестов, по оценкам Associated Press, погибли более 10 человек, несколько тысяч — были задержаны.

Четверых полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили и арестовали: экс-полицейскому, душившему задержанного, предъявили обвинение в убийстве без умысла при совершении тяжкого преступления, остальным трем — в подстрекательстве и пособничестве в непредумышленном убийстве.

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Теги:
протесты, сша, nt
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