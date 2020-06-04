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№ 58 от 5 июня 2020

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В Москве полиция посчитала одиночный пикет «скрытой формой коллективного публичного мероприятия»

Общество27

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В полиции посчитали одиночный пикет «скрытой формой коллективного публичного мероприятия». Такое определение приводится в протоколе на адвоката Даниила Бермана по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 УК), с которым ознакомилась «Апология протеста». 

«Действия гр. Даниила Бермана в составе других участников представляют собой не что иное, как скрытую форму коллективного публичного мероприятия», — говорится в документе. Протокол адвокат получил сегодня. Аналогичное определение содержится в протоколе, который составили на защитника Дмитрия Захватова. 

Берман и Захватов оказались в числе задержанных 31 мая у здания управления МВД по Москве на Петровке на одиночных пикетах в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, на которых завели уголовное дело о применении насилия в отношении полицейских. 

Акция прошла в День адвоката, ее участники потребовали прекратить уголовное преследование адвокатов из Кабардино-Балкарии. Суд отказался арестовывать Жилокова и Ципинову, в качестве меры пресечения им избрали запрет определенных действий.

По версии следствия, Жилоков оскорбил полицейских и ударил одного из них во время обыска на работе у его доверительницы. Его задержали и отвезли в отдел полиции, куда к нему приехала Ципинова и еще два адвоката. После того, как их отказались пустить в здание, Ципинова «нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха» полицейскому и была задержана, утверждают в СК.

Теги:
протоколы, em, полиция, одиночные пикеты
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