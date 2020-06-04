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№ 57 от 3 июня 2020

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Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга по делу о взятках

Общество3

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Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца главу одного из отделов департамента Минпромторга Ризвана Гайрбекова по делу о взятках в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Чиновнику уже предъявили обвинение в получении двух особо крупных взяток. По данным источника ТАСС, их общая сумма составила 4,5 млн рублей. 

На тот же срок суд арестовал гендиректора компании «Нижегородское авиационное общество» Василия Клепалова — предполагаемого взяткодателя. По делу проходит также замглавы одного из управлений Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергей Гармаш, его отправили под домашний арест. Само дело первоначально возбудили в отношении неустановленных лиц в марте. 

Теги:
em, арест, суды, москва

В Оренбургской области решили вернуть в семью детей, которых забрали без решения суда

Общество56

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Власти Оренбургской области решили вернуть в семью четырех детей, которых забрали без решения суда. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. 

Детей у жительницы поселка Тюльпанный Алены Лихтенвальд решили забрать в конце мая. Основанием для этого стало якобы неисполнение матерью родительских обязанностей, отказ от медосмотров, лечения и вакцинации детей, отсутствие нормальных санитарных условий для проживания и воспитания. 

Комиссия по делам несовершеннолетних также признала ненадлежащей работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений Домбаровского района. Региональному органу опеки рекомендовали направить в суд ходатайство, чтобы оставить иск об ограничении Лихтенвальд в родительских правах без рассмотрения.

Телеканал RT рассказывал, что на многодетную мать пожаловались медики, которые сообщили о плохом состоянии здоровья детей и о следах побоев на их телах. Семья вела скрытый образ жизни, детей не выпускали на улицу.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала действия сотрудников органов опеки «как минимум избыточными». Из-за произошедшего против них возбудили дело о халатности. 

Теги:
оренбургская область, дети, em
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