Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга по делу о взятках

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца главу одного из отделов департамента Минпромторга Ризвана Гайрбекова по делу о взятках в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Чиновнику уже предъявили обвинение в получении двух особо крупных взяток. По данным источника ТАСС, их общая сумма составила 4,5 млн рублей.

На тот же срок суд арестовал гендиректора компании «Нижегородское авиационное общество» Василия Клепалова — предполагаемого взяткодателя. По делу проходит также замглавы одного из управлений Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергей Гармаш, его отправили под домашний арест. Само дело первоначально возбудили в отношении неустановленных лиц в марте.