В Оренбургской области решили вернуть в семью детей, которых забрали без решения суда

Власти Оренбургской области решили вернуть в семью четырех детей, которых забрали без решения суда. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Детей у жительницы поселка Тюльпанный Алены Лихтенвальд решили забрать в конце мая. Основанием для этого стало якобы неисполнение матерью родительских обязанностей, отказ от медосмотров, лечения и вакцинации детей, отсутствие нормальных санитарных условий для проживания и воспитания.

Комиссия по делам несовершеннолетних также признала ненадлежащей работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений Домбаровского района. Региональному органу опеки рекомендовали направить в суд ходатайство, чтобы оставить иск об ограничении Лихтенвальд в родительских правах без рассмотрения.

Телеканал RT рассказывал, что на многодетную мать пожаловались медики, которые сообщили о плохом состоянии здоровья детей и о следах побоев на их телах. Семья вела скрытый образ жизни, детей не выпускали на улицу.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала действия сотрудников органов опеки «как минимум избыточными». Из-за произошедшего против них возбудили дело о халатности.