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№ 57 от 3 июня 2020

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В Оренбургской области решили вернуть в семью детей, которых забрали без решения суда

Общество3

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Власти Оренбургской области решили вернуть в семью четырех детей, которых забрали без решения суда. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. 

Детей у жительницы поселка Тюльпанный Алены Лихтенвальд решили забрать в конце мая. Основанием для этого стало якобы неисполнение матерью родительских обязанностей, отказ от медосмотров, лечения и вакцинации детей, отсутствие нормальных санитарных условий для проживания и воспитания. 

Комиссия по делам несовершеннолетних также признала ненадлежащей работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений Домбаровского района. Региональному органу опеки рекомендовали направить в суд ходатайство, чтобы оставить иск об ограничении Лихтенвальд в родительских правах без рассмотрения.

Телеканал RT рассказывал, что на многодетную мать пожаловались медики, которые сообщили о плохом состоянии здоровья детей и о следах побоев на их телах. Семья вела скрытый образ жизни, детей не выпускали на улицу.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала действия сотрудников органов опеки «как минимум избыточными». Из-за произошедшего против них возбудили дело о халатности. 

Теги:
оренбургская область, дети, em

Против убитого при задержании екатеринбуржца возбудили дело о применении насилия к представителю власти

Общество612

Изольда Дробина«Новая газета на Урале»

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В отношении екатеринбуржца Владимира Таушанкова, убитого при задержании, возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Сверловской области.

Доследственная проверка установила, что применение оружия при задержании Таушанкова было обусловлено его агрессивным поведением. В СК заявили, что он высказывал угрозы в адрес сотрудников, при этом размахивал ножом.

Пресс-служба областного СК распространила видеоролик допроса человека в медицинской маске, который утверждает, что участвовал в штурме квартиры Таушанкова, и именно ему подозреваемый брызнул в лицо слезоточивым газом из баллончика. В видеоролике говорящий подчеркивает, что на все попытки говорить Таушанков не произнес ни одной ответной фразы. 

«При вспышке очередной агрессии он занес нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа, в связи с чем сотрудники Росгвардии вынуждены были применить огнестрельное оружие», — сказано в заявлении СК.

Напомним, в ночь на 1 июня 2020 года в одной из квартир дома на улице Рассветной в Екатеринбурге сотрудники СОБРа при задержании расстреляли 27-летнего хозяина жилища. Предположительно, в этот вечер погибший совершил разбойное нападение в промышленном магазине, откуда похитил четыре рулона обоев. 

К настоящему времени официально и неофициально озвученные версии произошедшего разнятся между собой. Кроме того, на видеоролике, предоставленном СК, не видно нападавшего Таушанкова и в кадре нет ни одного человека в полицейской форме.

Теги:
em, следственный комитет, уголовное дело, екатеринбург
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