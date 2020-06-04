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№ 58 от 5 июня 2020

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Против убитого при задержании екатеринбуржца возбудили дело о применении насилия к представителю власти

Общество1 151

Изольда Дробина«Новая газета на Урале»

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В отношении екатеринбуржца Владимира Таушанкова, убитого при задержании, возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Сверловской области.

Доследственная проверка установила, что применение оружия при задержании Таушанкова было обусловлено его агрессивным поведением. В СК заявили, что он высказывал угрозы в адрес сотрудников, при этом размахивал ножом.

Пресс-служба областного СК распространила видеоролик допроса человека в медицинской маске, который утверждает, что участвовал в штурме квартиры Таушанкова, и именно ему подозреваемый брызнул в лицо слезоточивым газом из баллончика. В видеоролике говорящий подчеркивает, что на все попытки говорить Таушанков не произнес ни одной ответной фразы. 

«При вспышке очередной агрессии он занес нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа, в связи с чем сотрудники Росгвардии вынуждены были применить огнестрельное оружие», — сказано в заявлении СК.

Напомним, в ночь на 1 июня 2020 года в одной из квартир дома на улице Рассветной в Екатеринбурге сотрудники СОБРа при задержании расстреляли 27-летнего хозяина жилища. Предположительно, в этот вечер погибший совершил разбойное нападение в промышленном магазине, откуда похитил четыре рулона обоев. 

К настоящему времени официально и неофициально озвученные версии произошедшего разнятся между собой. Кроме того, на видеоролике, предоставленном СК, не видно нападавшего Таушанкова и в кадре нет ни одного человека в полицейской форме.

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Теги:
em, следственный комитет, уголовное дело, екатеринбург
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