СМИ: в Москве задержали главу Российской венчурной компании

В Москве задержали гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Об этом сообщили источники РБК и «Ведомостей».

По словам собеседника РБК в центральном аппарате МВД, Повалко задержали на 48 часов. В РВК «Новой газете» сказали, что не могут сказать, задержан Повалко или нет. The Bell компания уточнила, что он отвечает на вопросы органов следствия.

Накануне СМИ сообщили об обысках в РВК и дома у ее руководителя. «Коммерсант» рассказывал, что их провели в рамках дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). По версии следствия, деньги РВК могли инвестироваться в личные проекты руководства.

В самой компании уточнили, что следствие обратило внимание на деятельность фонда RVC I LP, в частности, на сделку по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию — Alion. «Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур», — заявили в РВК.

«Коммерсант» уточнял, что дело возбудили после другого расследования, проводимого в отношении экс-директора департамента инвестиций РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Их обвиняют в хищении из компании 1,3 млрд рублей под видом инвестиции в США. Бизнесменов арестовывали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), но после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова освободили.