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№ 57 от 3 июня 2020

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СМИ: в Москве задержали главу Российской венчурной компании

Общество76

76
 

В Москве задержали гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Об этом сообщили источники РБК и «Ведомостей».

По словам собеседника РБК в центральном аппарате МВД, Повалко задержали на 48 часов. В РВК «Новой газете» сказали, что не могут сказать, задержан Повалко или нет. The Bell компания уточнила, что он отвечает на вопросы органов следствия. 

Накануне СМИ сообщили об обысках в РВК и дома у ее руководителя. «Коммерсант» рассказывал, что их провели в рамках дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). По версии следствия, деньги РВК могли инвестироваться в личные проекты руководства. 

В самой компании уточнили, что следствие обратило внимание на деятельность фонда RVC I LP, в частности, на сделку по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию — Alion. «Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур», — заявили в РВК. 

«Коммерсант» уточнял, что дело возбудили после другого расследования, проводимого в отношении экс-директора департамента инвестиций РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Их обвиняют в хищении из компании 1,3 млрд рублей под видом инвестиции в США. Бизнесменов арестовывали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), но после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова освободили. 

Теги:
задержание, москва, em

В России участникам испытаний вакцины от коронавируса заплатят до 100 тысяч рублей

Общество328

328
 

Россия со следующей недели начнет тестирование вакцины от коронавируса на добровольцах, которым заплатят до 100 тысяч рублей. Об этом The Moscow Times сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Вадим Тарасов. 

По его словам, участникам тестирования, полностью его прошедшим, заплатят полную сумму (100 тысяч рублей). Остальные же получат 20 тысяч. Потенциальную вакцину создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. 

«Мы уже выбрали ряд участников для этого испытания из нашей базы данных добровольцев», — сказал Тарасов. 

Первый этап состоится с 9 по 22 июня, на нем каждый участник испытаний вакцины будет изолирован в лечебном центре в Звенигороде. Во время второй части испытания с 23 июня по 20 июля, когда участникам введут вакцину, они переедут в Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии в Москве.

Информационный лист и регистрационную форму до этого распространили в соцсетях студенты университета имени Сеченова. В листе говорится, что с 7 июня в исследовании могут участвовать «здоровые мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет». Тарасов подтвердил подлинность документов. 

Ранее об испытании новой вакцины на добровольцах из числа военных рассказывали в Минобороны. Первая группа уже прошла медицинское обследование и тестирование на наличие коронавируса. 

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что от появления вакцины от COVID-19 зависит то, сколько времени гражданам предстоит ходить в масках. Он выразил надежду, что первый большие партии появятся уже в октябре этого года. 

Теги:
em, испытания, коронавирус, вакцины
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