В России участникам испытаний вакцины от коронавируса заплатят до 100 тысяч рублей

Россия со следующей недели начнет тестирование вакцины от коронавируса на добровольцах, которым заплатят до 100 тысяч рублей. Об этом The Moscow Times сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Вадим Тарасов.

По его словам, участникам тестирования, полностью его прошедшим, заплатят полную сумму (100 тысяч рублей). Остальные же получат 20 тысяч. Потенциальную вакцину создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

«Мы уже выбрали ряд участников для этого испытания из нашей базы данных добровольцев», — сказал Тарасов.

Первый этап состоится с 9 по 22 июня, на нем каждый участник испытаний вакцины будет изолирован в лечебном центре в Звенигороде. Во время второй части испытания с 23 июня по 20 июля, когда участникам введут вакцину, они переедут в Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии в Москве.

Информационный лист и регистрационную форму до этого распространили в соцсетях студенты университета имени Сеченова. В листе говорится, что с 7 июня в исследовании могут участвовать «здоровые мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет». Тарасов подтвердил подлинность документов.

Ранее об испытании новой вакцины на добровольцах из числа военных рассказывали в Минобороны. Первая группа уже прошла медицинское обследование и тестирование на наличие коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что от появления вакцины от COVID-19 зависит то, сколько времени гражданам предстоит ходить в масках. Он выразил надежду, что первый большие партии появятся уже в октябре этого года.