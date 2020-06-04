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№ 57 от 3 июня 2020

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Верховный суд Крыма изменил приговор «Свидетелю Иеговы» из Ялты со штрафа на шесть лет колонии

Общество28

28
 

Верховный суд Крыма заменил последователю «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремисткой организации) из Ялты Артему Герасимову штраф на шесть лет колонии, сообщает «Крымская правозащитная группа».

Герасимова взяли под стражу в зале суда. Прошлый приговор, вынесенный Ялтинским горсудом, о назначении ему штрафа в 400 тысяч рублей обжаловала прокуратура.

Дело против Герасимова об осуществлении им деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2) управление ФСБ по Крыму возбудило весной прошлого года. Тогда Герасимова задержали и доставили в Симферополь, где после следственных действий с него взяли подписку о невыезде. Прокуратура просила для него 6,5 лет колонии, отмечали «Свидетели Иеговы в России». 

Верховный суд запретил деятельность религиозной организации в 2017 году. После этого по России начали возбуждать уголовные дела против последователей «Свидетелей Иеговы», некоторых из них впоследствии приговорили к реальным срокам. 

Теги:
приговор, свидетели иеговы, крым, em

Суд запретил до 2029 года выходить по ночам из дома Варваре Карауловой, осужденной за попытку побега в ИГ

Общество374

374
 

Кунцевский суд Москвы по требованию полиции установил административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая год назад вышла из колонии после отбывания наказания за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

Как рассказал в своем телеграм-канале правозащитник Сергей Бадамшин, надзор будет действовать в течение 10 лет с момента ее освобождения из колонии по УДО (до 27 апреля 2029 года). Ей запретили находиться вне дома по ночам с 22 до 6 часов, если это не связано с работой, а также обязали два раза в месяц отмечаться в МВД (а не один, как сейчас).

Приговор Карауловой вынес в декабре 2016 года Московский окружной военный суд. Ее признали виновной в подготовке к участию в террористической организации (ч.1 ст.30, ч.2 ст. 205.5 УК) и приговорили к четырем с половиной годам колонии. По версии следствия, бывшая студентка МГУ попыталась выехать в Сирию через турецко-сирийскую границу, чтобы примкнуть к террористам. В качестве доказательства следствие предоставляло переписку девушки с вербовщиками ИГ.

Теги:
караулова, москва, суды, va
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