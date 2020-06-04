Верховный суд Крыма изменил приговор «Свидетелю Иеговы» из Ялты со штрафа на шесть лет колонии

Верховный суд Крыма заменил последователю «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремисткой организации) из Ялты Артему Герасимову штраф на шесть лет колонии, сообщает «Крымская правозащитная группа».

Герасимова взяли под стражу в зале суда. Прошлый приговор, вынесенный Ялтинским горсудом, о назначении ему штрафа в 400 тысяч рублей обжаловала прокуратура.

Дело против Герасимова об осуществлении им деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2) управление ФСБ по Крыму возбудило весной прошлого года. Тогда Герасимова задержали и доставили в Симферополь, где после следственных действий с него взяли подписку о невыезде. Прокуратура просила для него 6,5 лет колонии, отмечали «Свидетели Иеговы в России».

Верховный суд запретил деятельность религиозной организации в 2017 году. После этого по России начали возбуждать уголовные дела против последователей «Свидетелей Иеговы», некоторых из них впоследствии приговорили к реальным срокам.