Суд обязал выплатить 4 млн рублей матери срочника, погибшего на танковых учениях под обстрелом

Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить в качестве компенсации за преступную халатность командиров 4 миллиона рублей Валентине Сухаревой, чей 20-летний сын Андрей Виттих погиб во время танковых учений. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

По словам адвоката Дмитрия Герасимова, иск Сухаревой удовлетворен частично, она настаивала на компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей.

Ранее суд взыскал с Минобороны шесть миллионов рублей трем солдатам-срочникам, получившим в результате инцидента тяжелые увечья: Вадиму Габдуллину и Арсену Османову, получившим проникающие ранения ипереломы, назначили компенсацию в два миллиона рублей, а солдату Дмитрию Пахмутову, которому от взрыва оторвало левую руку, — в три миллиона рублей.

Стрельбы прошли 7 сентября 2017 года на военном полигоне под Лугом в Ленинградской области в рамках российско-белорусских учений «Запад-2017». Пострадавшие, в том числе и погибший от травм на месте Виттих, занимались установкой мин, имитировавших артиллерийские удары врага, однако один танковый снаряд не долетел до цели и взорвался позади них.

Виновными в их смерти признали руководителя имитационной команды подполковника Дениса Горелышева и начальника полигона подполковника Виктора Кривошеина, которые получили условный срок по делу о халатности: они разместили солдат в секторе прямого огневого поражения, не оборудовав участки красными флажками (ч. 2 ст. 293 УК).