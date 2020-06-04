Кунцевский суд Москвы по требованию полиции установил административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая год назад вышла из колонии после отбывания наказания за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

Как рассказал в своем телеграм-канале правозащитник Сергей Бадамшин, надзор будет действовать в течение 10 лет с момента ее освобождения из колонии по УДО (до 27 апреля 2029 года). Ей запретили находиться вне дома по ночам с 22 до 6 часов, если это не связано с работой, а также обязали два раза в месяц отмечаться в МВД (а не один, как сейчас).

Приговор Карауловой вынес в декабре 2016 года Московский окружной военный суд. Ее признали виновной в подготовке к участию в террористической организации (ч.1 ст.30, ч.2 ст. 205.5 УК) и приговорили к четырем с половиной годам колонии. По версии следствия, бывшая студентка МГУ попыталась выехать в Сирию через турецко-сирийскую границу, чтобы примкнуть к террористам. В качестве доказательства следствие предоставляло переписку девушки с вербовщиками ИГ.