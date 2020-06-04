Бывшему сотруднику ЮКОСа Алексею Пичугину в третий раз отказали в помиловании 

Комиссия по помилованию Оренбургской области 4 июня отказалась удовлетворить ходатайство о помиловании, поданное этой весной бывшим сотрудником службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексеем Пичугиным. Это уже третий отказ в помиловании, который получает осужденный на пожизненное лишение свободы фигурант «дела ЮКОСа».

Несмотря на то, что с ходатайством о помиловании Пичугин обращался непосредственно на имя президента Владимира Путина, вот уже в третий раз судьбу его решал не президент, а региональные чиновники.

В местах лишения свободы Пичугин находится уже ровно 17 лет.

В 2007 году Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств в интересах ЮКОСа. Своей вины сотрудник службы безопасности ЮКОСа никогда не признавал. Один из судов над ним проходил в закрытом от СМИ и публики режиме.

Впоследствии Европейский суд дважды – в 2012-м и в 2017 годах – констатировал, что в ходе процессов по делам Пичугина в Мосгорсуде была нарушена статья 6 Европейской конвенции о праве на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим суд в Страсбурге указывал на необходимость проведения в отношении Пичугина нового – справедливого – судебного разбирательства. Но Россия отказалась это делать.

Правозащитный центр «Мемориал» несколько лет назад признал Алексея Пичугина политическим заключенным. Сам он в своем последнем ходатайстве о помиловании (март 2020 года) на имя президента отмечал, что Европейский суд по правам человека и комитет министров Совета Европы неоднократно рекомендовали российским властям применить к нему акты о помиловании. Этого в своем отдельном письме на имя Путина просила и 81-летняя мать Пичугина.

Сейчас бывший сотрудник ЮКОСа находится в ФКУ ИК №6 Оренбургской области – колонии для пожизненников, больше известной как «Черный дельфин».