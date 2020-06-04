На Урале полицейские центра «Э» усмотрели признаки экстремизма в проповеди духовника Поклонской

Управление МВД по Свердловской области нашло признаки правонарушения по статье о «возбуждении ненависти» в проповеди свердловского схиигумена Сергия, бывшего духовником Натальи Поклонской. На видео служитель церкви проклинал всех, кто закрывает храмы, говорил о псевдопандемии и чипировании россиян.

Обращение в полицию в конце мая написал екатеринбургский общественник Михаил Томаткин через электронную приемную. В полученном им ответе, копию которого опубликовало издание E1.ru, говорится, что «в ролике усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП».

В пресс-службе МВД по Свердловской области от комментариев «Новой газете» воздержались, подчеркнув, что позиция полиции представлена в результатах проверки, а процессуальное решение предстоит принять прокуратуре Верхней Пышмы, куда передали материалы, в том числе и экспертизу ролика от Уральского регионального центра судэкспертизы.

«Я написал обращение, чтобы проверить, все ли равны перед законом, или все же священнослужители "ровнее" обычных людей, — рассказал Томаткин "Урал. МБХ медиа". — По статьям об экстремизме или фэйк ньюз садят или штрафуют регулярно, но мне не известно ни одного случая, чтобы по этим статям привлекали к ответственности священнослужителя РПЦ».

В настоящее время запись воскресной проповеди схиигумена Сергия, настоятеля крупнейшего в РПЦ женского монастыря, была заблокирована YouTube за нарушение правил сообщества. «Под давлением богоборческих властей наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию <..> Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род», — говорил он на ней.

В конце мая Екатеринбургская епархия РПЦ запретила схиигумена Сергия в священнослужении; его деятельность также вскоре будет рассмотрена церковным судом. В первой инстанции суд этот должен состояться в Екатеринбурге, а во второй — в Москве