СК завел дело о призывах к беспорядкам на блогера Николая Платошкина, выдвигавшегося в Думу от КПРФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам и фейках о коронавирусе на YouTube-блогера с полумиллионной аудиторией Николая Платошкина. Об этом его представители сообщили в соцсетях; в ведомстве информацию подтвердили.

Суть претензий в пресс-релизе СК не раскрывается; его жена рассказала, что обыск в их квартире на Ленинском проспекте начался утром, после чего 54-летнего Платошкина доставили в здание ведомства в Техническом переулке.

Платошкин работал в структурах МИДа и в настоящий момент преподает в Московском гуманитарном университете. Он не состоит в КПРФ, но активно сотрудничает с партией как лидер движения «За новый социализм!»; является регулярным участником политических ток-шоу на «России-1». В прошлом году КПРФ выдвигала его на довыборы в Госдуму в Хабаровском крае (занял второе место, ранее обсуждалось и его возможное выдвижение кандидатом в Мосгордуму от КПРФ).

В своем YouTube-блоге он выступал против пенсионной реформы и поправок в Конституцию. Во время самоизоляции призывал сторонников вывешивать красные флаги в день рождения Ленина, участвовать пикетах против поправок и записываться наблюдателями на голосовании, а после окончания карантина — выйти на митинг с требованием отставки президента. Сам он, по словам жены, подавал заявку на проведение митинга в Москве 6 июня, но получил отказ.