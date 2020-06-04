Губернатор Архангельской области ограничил въезд в Северодвинск после массового заражения COVID-19 на оборонных предприятиях

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский ограничил въезд и выезд из Северодвинска, где коронавирусом заразились 1195 человек. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что мера будет действовать пока власти ее не отменят особым распоряжением. Приехать в Северодвинск и уехать из него могут граждане, имеющие справку с места работы, индивидуальные предприниматели, служащие, задействованные в предотвращении или ликвидации последствий ЧС, проезжающие через Северодвинск транзитом, а также те, кто нуждается в медпомощи, участвует в похоронах или едет на дачу или возвращается с нее.

На въезде в Северодвинск оборудуют контрольно-пропускные пункты, которые будут проверять документы, доказывающие необходимость покинуть город или вернуться в него.

В конце мая в Северодвинске зафиксировали вспышку COVID-19, большинство заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности. По данным «Ведомостей», на двух крупнейших предприятиях города – «Севмаше» и «Звездочке» – выявили около 500 и 200 заболевших соответственно. Кроме того, прокуратура начала проверку по факту заболевания COVID-19 воспитанников детского дома, где заразились 11 человек.

По последним данным,в Северодвинске коронавирус выявили у 1195 человек. Всего в регионе заболели 2587 человек, из них выздоровели — 698.