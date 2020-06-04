ЦИК утвердил порядок электронного голосования по поправкам в Конституцию в Москве и Нижегородской области

Центризбирком утвердил порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию, проведение которого одобрили в Москве и Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Проголосовать в интернете смогут те, у кого есть подтвержденная запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Подать заявления для участия в электронном голосовании, которое пройдет с 25 по 30 июня, можно будет до 21 июня. При этом, если гражданин не проголосовал дистанционно, он сможет сделать это очно с помощью бумажного бюллетеня в день голосования 1 июля на своем участке.

Электронное голосование организовано на базе технологий, которые использовались при дистанционном голосовании на выборах в Мосгордуму, рассказал на заседании ЦИК министр цифрового развития Максуд Шадаев. «Мы видим что в принципе наши граждане готовы к тому, чтобы в электронном виде взаимодействовать с государством», — добавил Шадаев.

Заявку на проведение дистанционного голосования подали пять регионов, но ЦИК одобрил только две.

Электронное голосование на основе блокчейн-платформы применялось в Москве на выборах в городскую Думу в прошлом сентябре в трех округах. Критики системы обращали внимание на непрозрачность системы для наблюдателей, на сбои в ее работе в тот день, а также на то, что в одном округе из-за нововведения с небольшой разницей проиграл кандидату от мэрии независимый кандидат Роман Юнеман. Журналистам также удавалось расшифровать все голоса избирателей.