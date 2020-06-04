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№ 57 от 3 июня 2020

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В Кемеровской области укусившего полицейского за руку приговорили почти к трем годам колонии

Экономика322

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В Юрге 35-летнего мужчину, укусившего за руку полицейского, приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима по делу о применении насилия к представителю власти (1 ст. 318 УК). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Кемеровской области.

Решение вынес городской суд Юрги, уточнил Интерфакс. В ведомстве пояснили, что в июне 2019 года мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спал на улице, и приехавшие на вызов полицейские попытались забрать его в отдел «для дальнейшего разбирательства».

«[Мужчина] отказался и попытался убежать от них. Когда один из полицейских догнал мужчину и задержал его, он укусил представителя власти за руку», — говорится в сообщении СК. Отмечается, что подсудимый признал вину и сотрудничал со следствием.

Статья 318 часть 1 является одной из наиболее популярных статей по количеству приговоров в год: ежегодно выносятся 6,3 тысяч обвинительных приговоров.

Теги:
кузбасс, nt

ЦИК отстранил журналистов от наблюдения за подсчетом голосов за поправки в Конституцию

Политика1 104

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Из постановления ЦИК о порядке голосования по конституционной реформе убрали право журналистов присутствовать при подсчете бюллетеней. Согласно редакции от 2 июня, теперь к этому допустят только наблюдателей от Общественной палаты, обратили внимание  «Открытые медиа».

Право наблюдения журналистов за подсчетом голосов на обычных выборах прописано в законе о гарантиях избирательных прав граждан, пояснял ранее сам Центризбирком. В мартовской версии порядка проведения всероссийского опроса также говорилось, что «с рассортированными бюллетенями для голосования <..> вправе визуально ознакомиться наблюдатели, представители СМИ».

«Это часто помогало добиться внимания — когда сам журналист или наблюдатель просили продемонстрировать, их перекладывали, и оказывалось, что там лежали бюллетени другого кандидата», — отметил в разговоре с «Открытыми медиа» член совета движения «Голос» Андрей Бузин. Журналисты же теперь могут только просить заверенную копию протокола об итогах голосования.

ЦИК в марте также сделал ответственной за назначение наблюдателей на голосовании по поправкам Общественную палату (на обычных выборах их могли направлять на участки партии и кандидаты). На сайтах региональных палат при этом отсутствуют разъяснения о правилах подачи документов, жаловались в «Голосе». Международных наблюдателей приглашать не планируют. Кроме этого, весной 2016 года, перед выборами в Госдуму, депутаты запретили аккредитовывать для освещения выборов журналистов, работавших в своем издании до объявления даты голосования менее двух месяцев.

После переноса выборов из-за вспышки коронавируса весной дату всероссийского голосования назначили на 1 июля, этот день объявили выходным, а для досрочного голосования, критерии для которого расширили, откроют участки за неделю до этого. По данным опроса ВЦИОМ, который провели в июне уже после объявления новой даты, число тех, кто готов проголосовать, незначительно увеличилось до 48% (еще 19% «скорее» готовы). Среди собирающихся участвовать сократилась доля тех, кто будет голосовать «против» (с 25 до 21%).

Теги:
выборы, цик, поправки в конституцию, коронавирус, va
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