В Кемеровской области укусившего полицейского за руку приговорили почти к трем годам колонии

В Юрге 35-летнего мужчину, укусившего за руку полицейского, приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима по делу о применении насилия к представителю власти (1 ст. 318 УК). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Кемеровской области.

Решение вынес городской суд Юрги, уточнил Интерфакс. В ведомстве пояснили, что в июне 2019 года мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спал на улице, и приехавшие на вызов полицейские попытались забрать его в отдел «для дальнейшего разбирательства».

«[Мужчина] отказался и попытался убежать от них. Когда один из полицейских догнал мужчину и задержал его, он укусил представителя власти за руку», — говорится в сообщении СК. Отмечается, что подсудимый признал вину и сотрудничал со следствием.

Статья 318 часть 1 является одной из наиболее популярных статей по количеству приговоров в год: ежегодно выносятся 6,3 тысяч обвинительных приговоров.