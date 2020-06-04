Екатеринбургский адвокат рассказал о нападении на него в отделе полиции

В ночь на 29 мая в здание отдела полиции №6 в Екатеринбурге сотрудник правоохранительных органов напал на адвоката Георгия Краснова и с силой оттолкнул его от подзащитной.

В эту ночь бойцы спецподразделения задержали группу людей, среди которых была Дарья Д., клиентка адвоката Краснова. Довольно скоро защитник приехал в отдел полиции, чтобы оказать ей юридическую помощь и принять участие в планируемых следственных действиях.

«Я зашел в помещение, предъявил удостоверение адвоката сотрудникам дежурной части и объяснил, для чего я здесь, — рассказал «Новой газете» Георгий Краснов. — Но мне ответили, что никаких следственных действий не проводится. При этом я увидел в коридоре свою доверительницу».

Краснов выписал ордер на защиту Дарьи Д. и прошел через турникет к своей клиентке. Поговорить удалось всего пару минут. Из «дежурки» вышел полицейский в форменной одежде, подошел к собеседникам и заявил, что ночью посторонним запрещено находится в помещении отдела полиции. Он потребовал, чтобы адвокат ушел.

«Я отказался уходить и снова показал удостоверение и ордер, чтобы было понятно, что я здесь не из-за праздного интереса, — продолжает Георгий Краснов. — В ответ на это полицейский схватил меня за плечи и потащил к выходу. Несколько раз он толкнул меня на турникет и рамку металлодетектора».

Адвокат уверен, что нападки со стороны человека в погонах были не случайными, и он понимал, что юрист помогает своей клиентке как раз в самую «страду» — время, когда сразу после задержания есть возможность добиться от человека каких угодно признаний. Присутствие защитника в этот период — весьма нежелательно.

«Конфликт происходил под камерой видеонаблюдения, — отмечает юрист. — Но полицейский несколько раз кривлялся и махал рукой в сторону объектива. Он прекрасно знал, что она не работает, иначе как объяснить данное поведение?»

Георгий Краснов обратился с заявлением в оперативно-розыскную часть собственной безопасности регионального ГУ МВД, к расследованию обстоятельств истории также подключился Следственный комитет. Предварительно, в действиях полицейского усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).