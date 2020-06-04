Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

сегодня, 18:00

Что происходит с рейтингом Путина? Стрим «Новой» с Львом Гудковым из «Левады-центра»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 57 от 3 июня 2020

Читать номер

В Китае школьный охранник напал с ножом на детей. Пострадали более 30 человек

Общество123

123
 

На юге Китая школьный охранник напал с ножом на воспитанников детского сада. Как минимум 37 детей и двое взрослых ранены, передает Associated Press.

Инцидент произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе: дети и взрослые получили ранения различной степени тяжести. В нападавшем местные СМИ опознали сотрудника школьной охраны по фамилии Ли. Он задержан, полиция начала расследование. Пока что мотивы нападавшего неизвестны.

По данным государственного канала CCTV, трое человек — директор учебного заведения, еще один охранник и воспитанник — находятся в тяжелом состоянии.

Последнее крупное нападение на детей в Китае произошло в сентябре 2019 года, когда 40-летний житель города Эньши (провинция Хубэй) ворвался в школу и убил восьмерых подростков. Два года назад в один из детских садов города Чунцин проникла женщина и ранила ножом 14 детей. После серии нападений на школьников в 2010 году, в результате которых погибли 20 человек, власти обязали учебные заведения усилить охрану и сделать дополнительные заграждения на входе в школы.

Теги:
sn, китай, нападение, дети

Путин поручил развернуть военный госпиталь в Забайкалье из-за вспышки коронавируса

Политика266

266
 

Президент Владимир Путин поручил министерству обороны развернуть в Забайкалье полевые госпитали для лечения больных коронавирусом. По данным правительства региона, там продолжают лечение около 600 человек, ежедневный прирост составляет 50-60 случаев.

«Хотел бы обратить внимание на рост заболевших в Забайкальском крае. Динамика там пока сложная, нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения», — сказал Путин на совещании Совбеза (цитата по ТАСС).

Ранее военных привлекали к лечению коронавирусных пациентов на месторождении золота на севере Красноярского края и в нескольких селах Дагестана. Военные медики работали и за пределами страны: их направляли в Италию, АбхазиюБоснию и ГерцеговинуСербию и Армению. Военным бортом доставляли аппараты ИВЛ в США, однако из-за неполадок у модели в российских больницах их использовать не стали.

Теги:
забайкалье, минобороны, коронавирус, va
Больше интересного в вашей ленте
Как избавиться от муравьев в огороде: простой способ
Вы будете видеть меньше такого
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА
Вы будете видеть меньше такого
Этот фасон платья Dior превратил точеную фигуру Мелании Трамп в еще более стройную. Cекрет в ремешке на талии
Вы будете видеть меньше такого
В Нидерландах осушили два канала, на дне которых обнаружили более 700 тысяч артефактов. Показываю находки
Вы будете видеть меньше такого
Почему смотреть в глаза кошке не советуют даже ветеринары
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядели обычные узбечки в СССР и сегодня? Сравнила советские фото и свои
Вы будете видеть меньше такого
Мороженое без пальмового масла — 7 натуральных марок
Вы будете видеть меньше такого
Ноу-хау для кухни. Показываю, как я переделала пятилитровую бутылку в удобное приспособление
Вы будете видеть меньше такого
Тест на эрудицию: На сколько вопросов Вы сможете ответить?
Вы будете видеть меньше такого
Где живет артист Геннадий Ветров
Вы будете видеть меньше такого
Триумф рубля: экономисты предрекли неожиданный обвал курса доллара
Вы будете видеть меньше такого
Екатеринбуржцы не оценили креатива школы, наклеившей фотографии своих выпускников на окна: «Крипота»
Вы будете видеть меньше такого
Когда мне хочется сладкого, я беру "Геркулес" и горсть сухофруктов: делюсь рецептом десерта без сахара и выпечки
Вы будете видеть меньше такого
Неверная дочь Безземельного короля
Вы будете видеть меньше такого
Летняя фантазия в моделях крючком. Ажурные кофточки, блузы. Простые топы и майки и жакет.
Вы будете видеть меньше такого
Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в сторону Земли
Вы будете видеть меньше такого
Как кошки показывают отношение к гостям
Вы будете видеть меньше такого
Токаев рассказал, возможно ли появление американской военной базы в Казахстане
Вы будете видеть меньше такого
Заглянул посмотреть интерьер 100 летней деревенской избы, и был приятно удивлен.
Вы будете видеть меньше такого
Полет в никуда: что случилось с «Суперджетом»
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera