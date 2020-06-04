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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
В Китае школьный охранник напал с ножом на детей. Пострадали более 30 человек
На юге Китая школьный охранник напал с ножом на воспитанников детского сада. Как минимум 37 детей и двое взрослых ранены, передает Associated Press.
Инцидент произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе: дети и взрослые получили ранения различной степени тяжести. В нападавшем местные СМИ опознали сотрудника школьной охраны по фамилии Ли. Он задержан, полиция начала расследование. Пока что мотивы нападавшего неизвестны.
По данным государственного канала CCTV, трое человек — директор учебного заведения, еще один охранник и воспитанник — находятся в тяжелом состоянии.
Последнее крупное нападение на детей в Китае произошло в сентябре 2019 года, когда 40-летний житель города Эньши (провинция Хубэй) ворвался в школу и убил восьмерых подростков. Два года назад в один из детских садов города Чунцин проникла женщина и ранила ножом 14 детей. После серии нападений на школьников в 2010 году, в результате которых погибли 20 человек, власти обязали учебные заведения усилить охрану и сделать дополнительные заграждения на входе в школы.
Путин поручил развернуть военный госпиталь в Забайкалье из-за вспышки коронавируса
Президент Владимир Путин поручил министерству обороны развернуть в Забайкалье полевые госпитали для лечения больных коронавирусом. По данным правительства региона, там продолжают лечение около 600 человек, ежедневный прирост составляет 50-60 случаев.
«Хотел бы обратить внимание на рост заболевших в Забайкальском крае. Динамика там пока сложная, нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения», — сказал Путин на совещании Совбеза (цитата по ТАСС).
Ранее военных привлекали к лечению коронавирусных пациентов на месторождении золота на севере Красноярского края и в нескольких селах Дагестана. Военные медики работали и за пределами страны: их направляли в Италию, Абхазию, Боснию и Герцеговину, Сербию и Армению. Военным бортом доставляли аппараты ИВЛ в США, однако из-за неполадок у модели в российских больницах их использовать не стали.