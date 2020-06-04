В Китае школьный охранник напал с ножом на детей. Пострадали более 30 человек

На юге Китая школьный охранник напал с ножом на воспитанников детского сада. Как минимум 37 детей и двое взрослых ранены, передает Associated Press.

Инцидент произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе: дети и взрослые получили ранения различной степени тяжести. В нападавшем местные СМИ опознали сотрудника школьной охраны по фамилии Ли. Он задержан, полиция начала расследование. Пока что мотивы нападавшего неизвестны.

По данным государственного канала CCTV, трое человек — директор учебного заведения, еще один охранник и воспитанник — находятся в тяжелом состоянии.

Последнее крупное нападение на детей в Китае произошло в сентябре 2019 года, когда 40-летний житель города Эньши (провинция Хубэй) ворвался в школу и убил восьмерых подростков. Два года назад в один из детских садов города Чунцин проникла женщина и ранила ножом 14 детей. После серии нападений на школьников в 2010 году, в результате которых погибли 20 человек, власти обязали учебные заведения усилить охрану и сделать дополнительные заграждения на входе в школы.