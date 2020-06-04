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Что происходит с рейтингом Путина? Стрим «Новой» с Львом Гудковым из «Левады-центра»

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№ 57 от 3 июня 2020

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Путин поручил развернуть военный госпиталь в Забайкалье из-за вспышки коронавируса

Политика61

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Президент Владимир Путин поручил министерству обороны развернуть в Забайкалье полевые госпитали для лечения больных коронавирусом. По данным правительства региона, там продолжают лечение около 600 человек, ежедневный прирост составляет 50-60 случаев.

«Хотел бы обратить внимание на рост заболевших в Забайкальском крае. Динамика там пока сложная, нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения», — сказал Путин на совещании Совбеза (цитата по ТАСС).

Ранее военных привлекали к лечению коронавирусных пациентов на месторождении золота на севере Красноярского края и в нескольких селах Дагестана. Военные медики работали и за пределами страны: их направляли в Италию, АбхазиюБоснию и ГерцеговинуСербию и Армению. Военным бортом доставляли аппараты ИВЛ в США, однако из-за неполадок у модели в российских больницах их использовать не стали.

Теги:
забайкалье, минобороны, коронавирус, va

Фигурантов дела «Сети» в Петербурге оставили в СИЗО до сентября

Общество119

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В Петербурге Второй Западный окружной военный суд продлил арест фигурантам дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову до 11 сентября. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Филинкова Виталий Черкасов.

«Эта процедура прошла так, как и планировал государственный обвинитель. Наши доводы суд во внимание не принял», — рассказал защитник, отметив, что решением судьи не удивлен.

В ходе судебного заседания защита настаивала, что обвиняемые не смогут ни уехать в другую страну из-за закрытых границ, ни воздействовать на свидетелей, так как дело находится в финальной стадии рассмотрения. Поэтому содержание под стражей адвокаты считают излишней мерой.

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Напомним, дело «Сети» — о создании «террористического сообщества» и участии в нем — было возбуждено в 2017 году. Его фигурантами стали 11 человек из Пензы и Петербурга. В феврале семерых из них суд в Пензе приговорил к срокам от 6 до 18 лет колонии. По версии следствия, они готовили теракты для дестабилизации политической обстановки в России.

Многие из них после избиений и пыток током дали признательные показания, от которых позже отказались. Приговор фигурантам дела из Петербурга пока что не вынесли: Филинков свою вину не признает, а Бояршинов согласился с обвинением.

Теги:
sn, Санкт-Петербург, филинков , дело сети
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