Путин поручил развернуть военный госпиталь в Забайкалье из-за вспышки коронавируса

Президент Владимир Путин поручил министерству обороны развернуть в Забайкалье полевые госпитали для лечения больных коронавирусом. По данным правительства региона, там продолжают лечение около 600 человек, ежедневный прирост составляет 50-60 случаев.

«Хотел бы обратить внимание на рост заболевших в Забайкальском крае. Динамика там пока сложная, нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения», — сказал Путин на совещании Совбеза (цитата по ТАСС).

Ранее военных привлекали к лечению коронавирусных пациентов на месторождении золота на севере Красноярского края и в нескольких селах Дагестана. Военные медики работали и за пределами страны: их направляли в Италию, Абхазию, Боснию и Герцеговину, Сербию и Армению. Военным бортом доставляли аппараты ИВЛ в США, однако из-за неполадок у модели в российских больницах их использовать не стали.