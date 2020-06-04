Фигурантов дела «Сети» в Петербурге оставили в СИЗО до сентября

В Петербурге Второй Западный окружной военный суд продлил арест фигурантам дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову до 11 сентября. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Филинкова Виталий Черкасов.

«Эта процедура прошла так, как и планировал государственный обвинитель. Наши доводы суд во внимание не принял», — рассказал защитник, отметив, что решением судьи не удивлен.

В ходе судебного заседания защита настаивала, что обвиняемые не смогут ни уехать в другую страну из-за закрытых границ, ни воздействовать на свидетелей, так как дело находится в финальной стадии рассмотрения. Поэтому содержание под стражей адвокаты считают излишней мерой.

Напомним, дело «Сети» — о создании «террористического сообщества» и участии в нем — было возбуждено в 2017 году. Его фигурантами стали 11 человек из Пензы и Петербурга. В феврале семерых из них суд в Пензе приговорил к срокам от 6 до 18 лет колонии. По версии следствия, они готовили теракты для дестабилизации политической обстановки в России.

Многие из них после избиений и пыток током дали признательные показания, от которых позже отказались. Приговор фигурантам дела из Петербурга пока что не вынесли: Филинков свою вину не признает, а Бояршинов согласился с обвинением.