YouTube заблокировал агитационный ролик РИА ФАН об усыновлении ребенка гей-парой

YouTube заблокировал агитационный ролик о поправках в Конституцию России, в котором мальчика из детдома усыновляет гей-пара. Видео заканчивается вопросом: «Такую Россию ты выберешь?».

«Видео удалено за нарушение правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — отмечается в пояснении видеохостинга.

Видео создали «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН) и медиагруппа «Патриот», которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. В ролике, действие которого происходит в России в 2035 году, из детдома «новый папа» забирает усыновленного мальчика. Когда они выходят на улицу, отец говорит: «Знакомься, это твоя новая мама» и показывает на накрашенного мужчину, который дарит ребенку платье. Мальчик и две работницы детдома очень расстраиваются, а закадровый голос говорит: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию». Далее идет текст, в котором рассказывается о поправке к 72 статье Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины.

Ролик вызвал массовую критику в социальных сетях за гомофобию, а активисты ЛГБТ-группы «Стимул» потребовали у Следственного комитета и прокуратуры провести проверку видео на предмет возбуждения ненависти и вражды к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день объявили выходным. Среди предлагаемых изменений — закрепление в Конституции понятия бога и обнуление президентских сроков президента, дающее право Владимиру Путину избираться на выборах 2024 года.