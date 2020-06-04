Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

сегодня, 18:00

Что происходит с рейтингом Путина? Стрим «Новой» с Львом Гудковым из «Левады-центра»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 57 от 3 июня 2020

Читать номер

YouTube заблокировал агитационный ролик РИА ФАН об усыновлении ребенка гей-парой

Общество1 024

1 024
 

YouTube заблокировал агитационный ролик о поправках в Конституцию России, в котором мальчика из детдома усыновляет гей-пара. Видео заканчивается вопросом: «Такую Россию ты выберешь?».

«Видео удалено за нарушение правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — отмечается в пояснении видеохостинга.

Видео создали «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН) и медиагруппа «Патриот», которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. В ролике, действие которого происходит в России в 2035 году, из детдома «новый папа» забирает усыновленного мальчика. Когда они выходят на улицу, отец говорит: «Знакомься, это твоя новая мама» и показывает на накрашенного мужчину, который дарит ребенку платье. Мальчик и две работницы детдома очень расстраиваются, а закадровый голос говорит: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию». Далее идет текст, в котором рассказывается о поправке к 72 статье Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины.

Ролик вызвал массовую критику в социальных сетях за гомофобию, а активисты ЛГБТ-группы «Стимул» потребовали у Следственного комитета и прокуратуры провести проверку видео на предмет возбуждения ненависти и вражды к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день объявили выходным. Среди предлагаемых изменений — закрепление в Конституции понятия бога и обнуление президентских сроков президента, дающее право Владимиру Путину избираться на выборах 2024 года.

Теги:
агитация, риа фан, конституция, nt
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera