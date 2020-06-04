Парламент Чечни предложил Дагестану вернуться к обсуждению границ между республиками

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил руководству Дагестана возобновить с 6 июля работу по установлению административной границы. Ее приостановили в прошлом апреле из-за протестов жителей приграничных районов: так, в июне 2019-го под Кизляром демонтировали указатели, установленные чеченской стороной.

«ЧР не претендует на территорию братской республики, но при этом будет отстаивать всеми законными способами свою территорию, — написал Даудов в соцсетях. — Бездействие [комиссий парламентов республик по установке границ] ни коим образом не способствует положительному решению проблемы, а лишь усугубляет ситуацию».

Он также направил письмо с просьбой о содействии в этом вопросе полпреду президента в Северном Кавказе Юрию Чайке и главе Россеестра Олегу Скуфинскому. В январе Даудов объявлял, что чеченская сторона в одностороннем порядке внесла в реестр спорные участки границы с Дагестаном; в соседней республике об окончании работ не сообщали.

Работа по демаркации границ между Чечней и Дагестаном началась зимой прошлого года — уже после подписания соглашения о границах между Чечней и Ингушетией, вызвавшего массовые протесты во второй республике. В начале июня 2020-го года в соцсетях появились сообщения о появлении знаков Чеченской Республики в Гумбетовском районе Дагестана. Районные власти это отрицали; информагентство «Дербент» уточняло, что речь шла о колышках, установленных чеченскими землемерами для последующего вырисовывания границы.