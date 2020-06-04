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№ 57 от 3 июня 2020

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«Ведомости»: «Аэрофлот» получил выплаты от государства на особых условиях

Общество10

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Авиакомпании группы «Аэрофлот» получили сразу все выплаты, предусмотренные государством для поддержки авиаперевозчиков в кризис. Их конкурентам придется ожидать полагающихся компенсаций до конца лета, выяснили «Ведомости».

Изначально кабмин планировал потратить 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний, у которых на фоне пандемии резко упал пассажиропоток. Росавиация уже одобрила 18 заявок от авиакомпаний, попросивших о помощи, на общую сумму 9,45 миллиарда рублей. Из них большая часть — 7,89 миллиарда — предназначена для «Аэрофлота».

Субсидии группе, куда входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» выплатили сразу. Негосударственные компании же будут получать господдержку ежемесячно до конца лета. Заявки на субсидию подала 31 компания.

Выделенные из бюджета средства можно будет потратить на выплату зарплат своим сотрудникам, на оплату стоянки самолетов и лизинговые платежи. На фоне пандемии авиакомпаниям пришлось резко сократить число рейсов из-за закрытия международного авиасообщения, их доходы упали. Внутренние полеты некоторым тоже перестали пользоваться спросом из-за решения региональных властей ввести дополнительные ограничения для приезжих.

Теги:
господдержка, субсидии, аэрофлот
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