Спикер Мосгордумы объяснил происхождение своего дохода, выросшего за год почти в 80 раз

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, чей доход за прошлый год составил почти 2 миллиарда рублей, объяснил его продажей 100% акций АО «Северянин», председателем директоров которого он был до избрания депутатом. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В 2018 году началась сделка [по продаже акций], которая длилась до 2019 года. Надо понимать, что это достаточно сложный механизм. Сам я им не занимался, потому что с 2012 я не занимался оперативным управлением этой организации, а с 2014 — уволился, став депутатом Мосгордумы, и передал весь пакет акций в доверительное управление», — рассказал депутат.

Он пояснил, что 870 миллионов рублей, полученные в 2018 году от продажи акций, отражены в неопубликованной части декларации. В опубликованной части их нет, так как на момент подачи декларации сделка еще не была закрыта полностью.

«Не надо путать приход денег и получение дохода — это разные понятия. Доход образовался именно в 2019 году, когда полностью были произведены все расчеты, сделка была закрыта и была получена вся сумма по ней», — пояснил он.

В конце мая стало известно, что в 2019 году доход Шапошникова вырос почти в 80 раз: он заработал 1 951 948 561 рубль тогда как в 2018 году — 24,4 миллиона рублей. «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального писал, что в 2018 году Шапошников не отразил в декларации, что внес с личного счета в уставной капитал компании «Ваш консалтинг» 870 миллионов рублей и получил 99% доли в компании, которой до этого владел его отец.

«Открытые медиа» выяснили, что «Северянину» принадлежали почти три гектара земли на севере Москвы, которая носила статус промзоны до 2018 года. Ее стоимость увеличилась с 366 миллионов рублей до 1,4 миллиарда рублей после того, как на ней разрешили многоквартирную застройку. Именно за счет продажи этой земли Шапошников получил основной доход от сделки, подчеркивают «Открытые медиа».