СК начал расследование несвоевременного информирования о разливе солярки под Норильском

Следственный комитет возбудил дело о халатности из-за скорости информирования о разливе дизельного топлива на ТЭЦ под Норильском. Обвинения в рамках него пока что никому не предъявили, уточнила пресс-служба ведомства.

Дно резервуара с топливом на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу «Норникель») в Кайеркане к западу от Норильска лопнуло 29 мая. В МЧС, по словам красноярского губернатора Александра Усса, отреагировали на аварию спустя два дня после появления сообщений в соцсетях.

В компании же их сразу предупредили только о возгорании легкого автомобиля у ТЭЦ, отмечал Усс; информация о возможной разгерметизации емкости поступила только на следующий день 30 мая. Представители «Норникеля» настаивали, что сообщили Минэнерго об утечке через 25 минут после ЧС.

«Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей что ли?» — критиковал накануне красноярских властей президент Владимир Путин. Те отвечали, что ущерб мог бы быть меньше, если бы их уведомили сразу же после происшествия.

По оценкам Росприроднадзора, всего там разлилось около 21 тысячи тонн нефтепродуктов, из которых в местный ручей, речку Амбарная и ее приток Далдыкан попало 15 тысяч тонн. Вода загрязнена уже на 20 километров, толщина слоя нефтепродуктов доходит до 20 сантиметров, говорила глава ведомства на совещании с Путиным.

Экстренные службы организовали на месте несколько линий боновых заграждений, однако часть заграждений прорвало ледоходом. Основная масса дизтоплива уже ушла дном под заградительными бонами на реке Амбарной и сейчас уже находится в озере Пясино, отчитывались в Росрыболовстве.

«С помощью установленных боновых заграждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде», — жаловались в российском Greenpeace, где минимальный ущерб от аварии оценили в 6 млрд рублей. Начальника цэха ТЭЦ-3 накануне задержали в рамках расследования разлива, следствие настаивает на его аресте; акции «Норникеля» после критики Путина падали на бирже на 5%.